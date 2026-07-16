Fumul incendiilor din Canada sufocă America de Nord: mii de oameni evacuați, iar norul toxic se întinde până la New York și Washington

Peste 100 de incendii de vegetație sunt active în prezent în Canada, iar condițiile de secetă extremă și temperaturile ridicate favorizează extinderea rapidă a flăcărilor, scrie AP.

Mii de turiști evacuați dintr-o zonă sălbatică izolată

Una dintre cele mai dificile operațiuni de evacuare are loc în Boundary Waters Canoe Area Wilderness, o rezervație naturală din statul american Minnesota, accesibilă aproape exclusiv cu barca sau canoea. Autoritățile estimează că între 6.000 și 10.000 de persoane se aflau în zonă în momentul în care cele aproximativ 17 incendii provocate de fulgere au început să se extindă rapid. Rangerii au fost nevoiți să parcurgă lacurile și căile navigabile pentru a avertiza fiecare grup de turiști și pentru a-i scoate din zonă în siguranță. Până miercuri, aproximativ 90% dintre persoanele aflate în rezervație fuseseră evacuate. Nu au fost raportate decese sau răniți.

Momente dramatice povestite de martori

Persoanele salvate descriu scene dramatice. Jan Bailey, care campa împreună cu familia și cei trei câini ai săi, a declarat că în doar câteva ore fumul subțire observat la orizont s-a transformat într-un adevărat infern. „Aveam foc de ambele părți. Încercam să ne strecurăm printre lacuri, iar campingurile începeau să ardă unul după altul”, a povestit aceasta pentru Minnesota Public Radio. În operațiunile de salvare au intervenit inclusiv autoritățile canadiene, care au recuperat două grupuri de adolescenți rămași blocați în apropierea graniței.

Aer periculos pentru milioane de oameni

Norul de fum transportat de vânt s-a extins pe mii de kilometri. Avertismente privind calitatea aerului au fost emise în Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ontario, New York și Maine, iar meteorologii estimează că fumul dens va ajunge inclusiv în zona capitalei americane, Washington D.C. În unele regiuni din nordul statului Minnesota, cerul a căpătat o culoare portocalie, iar vizibilitatea a scăzut dramatic. Locuitorii din Duluth au relatat că mirosul de fum a pătruns în locuințe, iar persoanele care suferă de astm sau alte boli respiratorii au avut dificultăți în a respira.

Căldura și fumul formează un amestec periculos

Situația este agravată de temperaturile extreme. În Minneapolis, temperaturile au ajuns la aproximativ 36 de grade Celsius, iar meteorologii avertizează că valul de căldură va continua și în zilele următoare. „Combinarea fumului cu temperaturile foarte ridicate reprezintă un risc major pentru sănătate”, avertizează meteorologii americani. Autoritățile recomandă populației să evite activitățile în aer liber, să țină ferestrele închise, să utilizeze aparate de purificare a aerului sau aer condiționat și, dacă este necesar să iasă din casă, să poarte măști de tip N95.

Cercetătorii: schimbările climatice favorizează incendiile

Experții spun că sezonul incendiilor este unul dintre cele mai severe din ultimii ani. Seceta prelungită, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au creat condiții ideale pentru propagarea incendiilor de vegetație. Potrivit cercetătorilor de la Columbia Climate School, încălzirea globală determinată de arderea combustibililor fosili contribuie la creșterea frecvenței și intensității acestor incendii. În prezent, aproximativ 40 de incendii majore sunt active în 15 state americane, inclusiv în California, Oregon, Utah, Colorado, Idaho și Carolina de Nord.

Incendiile ar putea continua luni întregi

Autoritățile din Minnesota au estimat că unele incendii ar putea continua să ardă pe tot parcursul verii și chiar până la primele ninsori. „Este foarte posibil să avem incendii semnificative până când va cădea zăpada”, a declarat Patty Thielen, directorul Departamentului pentru Resurse Naturale din Minnesota. Între timp, milioane de locuitori din Statele Unite și Canada sunt sfătuiți să urmărească permanent avertizările privind calitatea aerului, deoarece nivelul ridicat al particulelor fine rezultate din incendii poate provoca dificultăți respiratorii, agrava bolile cardiovasculare și pulmonare și crește riscul unor probleme grave de sănătate.