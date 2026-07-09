OMS: Numărul cazurilor de cancer va crește cu aproape 70% până în 2050

Raportul Global Status Report on Cancer 2026, realizat de Organizația Mondială a Sănătății împreună cu Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) și publicat miercuri, estimează că, în lipsa unor măsuri urgente, numărul cazurilor noi de cancer va ajunge la aproape 35 de milioane pe an până în 2050. În prezent, boala provoacă aproape 10 milioane de decese anual și reprezintă a doua cauză de mortalitate la nivel mondial, după bolile cardiovasculare.

OMS cere acțiuni urgente

Potrivit OMS, cancerul face peste 26.000 de victime în fiecare zi și afectează milioane de familii nu doar din punct de vedere medical, ci și financiar și social.

„Cancerul este o boală profund personală, care ne afectează aproape pe toți. Însă șansele unei persoane de a supraviețui acestei boli nu ar trebui să depindă niciodată de țara în care s-a născut sau de veniturile pe care le are”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Oficialul a subliniat că diferențele evidențiate de raport „nu sunt inevitabile; ele sunt consecința unor alegeri și pot fi reduse printr-o acțiune mai puternică și coordonată” a guvernelor și a sistemelor de sănătate.

Aproape 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite

Aproape patru din zece cazuri de cancer sunt asociate cu factori de risc care pot fi evitați. Printre aceștia se numără fumatul, consumul de alcool, excesul ponderal, lipsa activității fizice și infecțiile provocate de virusul papiloma uman (HPV), virusurile hepatitice B și C sau bacteria Helicobacter pylori.

Prevenția rămâne esențială pentru reducerea impactului cancerului asupra populației, însă progresele înregistrate până acum sunt insuficiente, consideră OMS.

„Deși observăm scăderi ale unor tipuri de cancer în țările care au implementat politici de prevenție, progresul a fost mult prea lent”, a explicat Elisabete Weiderpass, director al Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului, instituția de cercetare în domeniul cancerului a OMS.

Potrivit acesteia, creșterea obezității, sedentarismul, alimentația nesănătoasă și poluarea aerului contribuie tot mai mult la modificarea profilului global al cancerului.

OMS: Țara în care trăiești influențează șansele de supraviețuire

Raportul evidențiază inegalități importante în accesul la prevenție, diagnostic, tratament și îngrijire oncologică, ceea ce influențează direct șansele de supraviețuire ale pacienților.

Spre exemplu, în statele cu venituri ridicate, 87% dintre femeile diagnosticate cu cancer de sân sunt în viață la cinci ani după diagnostic. În țările cu venituri mici, rata de supraviețuire este de aproximativ 42%, din cauza accesului limitat la depistarea precoce, tratamente moderne și servicii medicale specializate.

De asemenea, mai puțin de o treime dintre state includ tratamentul oncologic în serviciile medicale finanțate public, ceea ce înseamnă că numeroși pacienți trebuie să suporte integral sau parțial costurile îngrijirii.

Diferențele sunt vizibile și în privința accesului la medicamente. În țările cu venituri mici și medii, doar o parte dintre cele mai importante 20 de medicamente oncologice sunt accesibile pacienților, proporția variind între 9% și 54%, comparativ cu 68%-94% în statele cu venituri ridicate.

În ciuda progreselor înregistrate în cercetarea și terapia cancerului, aceste decalaje fac ca milioane de oameni să nu beneficieze de servicii esențiale de prevenție, diagnostic și tratament.

Consecințe financiare și psihice

OMS a realizat pentru prima dată un sondaj în rândul persoanelor afectate de cancer, iar rezultatele arată că impactul bolii depășește cu mult dimensiunea medicală.

Cel puțin 45% dintre pacienți au declarat că s-au confruntat cu dificultăți financiare, peste jumătate au raportat probleme de sănătate mintală, iar aproape toți îngrijitorii au spus că au resimțit presiune din cauza muncii neremunerate și a izolării sociale.

Progrese insuficiente

Raportul arată că unele măsuri de sănătate publică au avut efecte importante. Consumul de tutun a scăzut cu 27% față de 2010, iar tot mai multe state au introdus planuri naționale de control al cancerului. În prezent, 82% dintre țări au astfel de strategii, comparativ cu 50% în urmă cu 16 ani.

OMS avertizează însă că aceste progrese nu sunt suficiente pentru a limita creșterea numărului de cazuri și solicită guvernelor să investească mai mult în prevenție, acces echitabil la tratament, cercetare și integrarea controlului cancerului în sistemele de sănătate.