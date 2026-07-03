Călcarea rufelor și spălarea vaselor îți pot prelungi viața. Sfatul este valabil și pentru bărbați

Călcarea rufelor și spălarea vaselor sunt printre activitățile recomandate de experți pentru a reduce riscul apariției unor boli grave, precum cancerul, potrivit Blic. Experții au aflat prin mai multe cercetări că statul jos mai mult de 30 de minute crește riscul de cancer. De aceea, ei recomandă un truc foarte folositor: stabilirea unui program de activități care presupun ridicarea de pe pat sau de pe scaun.

Cercetătorii de la Universitatea din Glasgow au realizat un studiu care a urmărit peste 90.000 de persoane într-un deceniu. Ei au descoperit că scurtele activități fizice contribuie la reducerea riscului apariției unor boli. Rezultatele studiului, publicate în revista Plos Medicine, s-au concentrat pe efectele asupra sănătății ale comportamentului sedentar prelungit.

Călcarea și spălarea vaselor, mai bune ca mersul pe jos

Cercetarea a arătat că înlocuirea unui stil de viață sedentar în fiecare zi cu o activitate fizică ușoară, cum ar fi mersul lent sau călcarea rufelor sau spălarea vaselor, este asociată cu un risc cu 12% mai mic de a muri de cancer.

Totodată, fiecare oră suplimentară de inactivitate este asociată cu o creștere a riscului de deces din cauza cancerului cu 10%. În plus, dacă inactivitatea este înlocuită cu activități energice timp de cinci minute duce la o scădere a riscului cu 22%.