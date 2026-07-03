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Stai pe scaun mai mult de 30 de minute? Ce au descoperit cercetătorii după 12 ani de monitorizare

Un obicei pe care milioane de oameni îl au zilnic ar putea avea consecințe mai importante decât se credea până acum. Un nou studiu, citat de publicația The Guardian și desfășurat pe parcursul a 12 ani arată că durata perioadelor petrecute fără mișcare poate influența semnificativ sănătatea, iar cercetătorii spun că o schimbare simplă de rutină ar putea face diferența.
Stai pe scaun mai mult de 30 de minute? Ce au descoperit cercetătorii după 12 ani de monitorizare
Victor Dan Stephanovici
03 iul. 2026, 07:48, Social
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Un studiu coordonat de cercetători de la Universitatea din Glasgow a analizat datele a peste 91.000 de participanți din proiectul UK Biobank, monitorizați, în medie, timp de 12 ani cu ajutorul unor dispozitive purtabile care au înregistrat nivelul de activitate fizică, arată The Guardian. Rezultatele sugerează că perioadele lungi de sedentarism, în special cele care depășesc 30 de minute fără întrerupere, sunt asociate cu un risc mai mare de deces cauzat de cancer.

Fiecare oră suplimentară de sedentarism continuu crește riscul

Potrivit autorilor, riscul nu este legat doar de timpul total petrecut stând jos într-o zi, ci și de durata fiecărei perioade neîntrerupte de inactivitate. Analiza arată că fiecare oră suplimentară de sedentarism continuu este asociată cu o creștere cu aproximativ 10% a riscului de deces prin cancer. Autorii subliniază însă că studiul este unul observațional și identifică o asociere statistică. Totodată, studiul nu demonstrează că sedentarismul ar fi cauza directă a creșterii riscului.

Pauzele scurte pot face diferența

Cercetătorii au analizat și efectele înlocuirii unei părți din timpul petrecut stând jos cu activitate fizică. Rezultatele indică faptul că înlocuirea unei ore de sedentarism zilnic cu activități fizice ușoare, precum mersul lent, călcatul hainelor sau spălatul vaselor, a fost asociată cu un risc cu 12% mai mic de deces prin cancer. În același timp, 30 de minute de activitate fizică moderată, precum mersul pe jos într-un ritm obișnuit, au fost asociate cu o reducere de 8% a riscului.

fitness sala de sport

Mișcarea fizică este asociată cu reducerea riscului de cancer. Sursa foto: Mediafax Foto

Cea mai mare diferență a fost observată în cazul activităților intense: înlocuirea a cinci minute de sedentarism cu cinci minute de activitate fizică viguroasă a fost asociată cu un risc cu 22% mai mic.

Specialiștii: și mișcările ușoare contează

Autorul principal al studiului, dr. Frederick Ho, afirmă că rezultatele sugerează că recomandările privind sănătatea nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe exercițiile fizice intense. „Datele noastre arată că statul jos mai mult de 30 de minute fără întrerupere este asociat în mod special cu un risc mai mare de cancer. Vestea bună este că întreruperea acestor perioade chiar și printr-o scurtă plimbare poate avea un efect protector”, a declarat cercetătorul. Acesta a adăugat că și mișcările ușoare, adesea ignorate în ghidurile actuale, pot avea un rol important în reducerea riscurilor asociate sedentarismului.

Sunt necesare cercetări suplimentare

Autorii atrag atenția că studiul are și limitări. Fiind o analiză observațională, rezultatele nu demonstrează o relație directă de cauzalitate între perioadele lungi de sedentarism și decesul prin cancer. Profesorul Kevin McConway, specialist în statistică aplicată la Open University, care nu a participat la cercetare, consideră că rezultatele sunt relevante. Totuși, el mai spune că sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea concluziilor. Până atunci, cercetătorii recomandă un obicei simplu: ridicarea de pe scaun și câteva minute de mișcare la fiecare jumătate de oră, chiar dacă este vorba doar despre mers prin birou sau activități casnice ușoare.

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