Studiu: Sportul se termină des cu bere și socializare pentru români

Potrivit cercetării, 52% dintre respondenți spun că beau bere cel puțin ocazional după ce fac sport (16% frecvent și 36% uneori), iar 46% consideră că băutura se potrivește cu momentele de relaxare de după mișcare.

„Fie că vorbim despre competiții de amatori sau pur și simplu despre mișcare de întreținere, berea – inclusiv în variantele sale fără alcool, din ce în ce mai populare – își menține poziția de partener de încredere al momentelor de destindere de după. Berea are o lungă tradiție ca facilitator al socializării, iar acest studiu confirmă faptul că asocierea sa cu fenomenul sportiv este profund ancorată chiar în nevoia românilor de conectare reală.”, a declarat dr. Alin Popescu, Secretar general Centrul de Studii despre Bere.

Studiul arată diferențe semnificative pe vârste: 67% dintre tinerii de 18-24 de ani care fac sport aleg să continue socializarea la o bere, în timp ce procentul este de 61% la segmentul 25-34 de ani și 53% la 35-44 de ani.

„Aproape întotdeauna”

Și genul influențează obiceiurile: 64% dintre bărbații activi sportiv asociază berea cu relaxarea de după efort, față de 40% dintre femei.

În contextul competițiilor sportive, 65% dintre respondenți consumă bere cel puțin ocazional în timpul vizionării meciurilor, iar 25% spun că fac acest lucru „aproape întotdeauna”. În rândul bărbaților, procentul urcă la 76%, comparativ cu 54% la femei. În rândul tinerilor de 18-24 ani, un procent de 73% aleg să consume bere în timpul transmisiilor sportive. Cei mai atașați de acest obicei sunt cei din segmentul de vârstă 25-34 ani. Potrivit studiului, o treime păstrează obiceiul de a bea o bere „aproape întotdeauna” când urmăresc competiții sportive.

Analiza mai arată că 27% dintre respondenți consideră că berea contribuie în primul rând la atmosfera de grup în momentele de celebrare a unei victorii sportive. Procentul urcă la 30% în rândul tinerilor de 18-24 ani.

În ceea ce privește practicarea activităților sportive, studiul arată că 45% dintre români fac mișcare zilnic sau de câteva ori pe săptămână, dintre care 29% de câteva ori pe săptămână și 16% zilnic. Pe vârste, segmentul 25-34 de ani este cel mai activ, cu 27% care fac sport zilnic și 36% de câteva ori pe săptămână, în timp ce generația Z înregistrează cea mai mică rată de sedentarism, doar 4% declarând că fac sport rar sau niciodată. La 45-55 de ani predomină activitățile ocazionale (30%), iar la peste 55 de ani 29% sunt puțin activi sau deloc. La nivel general, bărbații sunt mai activi decât femeile.