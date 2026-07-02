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Descoperire revoluționară: o singură celulă stem a fost transformată în milioane de celule care atacă cancerul

O echipă de oameni de știință din China a dezvoltat o metodă revoluționară de producție în masă a celulelor imunitare oncologice, reușind să multiplice o singură celulă stem în peste 14 milioane de celule Natural Killer (NK).
Descoperire revoluționară: o singură celulă stem a fost transformată în milioane de celule care atacă cancerul
Sursa: Freepik
Laura Buciu
02 iul. 2026, 10:56, Social
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Descoperirea publicată în prestigioasa revistă științifică Nature Biomedical Engineering ar putea fi soluția una dintre cele mai mari probleme ale imunoterapiei moderne: costurile foarte mari și dificultatea de a produce aceste tratamente la scară industrială.

Cum acționează celulele imune împotriva tumorilor

Spre deosebire de metodele clasice care folosesc celule Natural Killer (NK) deja mature, cercetătorii chinezi au ales să modifice genetic celulele stem în stadiu incipient, izolate din sângele de cordon ombilical. Noua strategie folosește un protocol în trei etape: expansiunea celulelor stem hematopoietice CD34+, diferențierea lor prin sisteme de organoide artificiale și maturarea accelerată. Rezultatele arată că o singură unitate de sânge ombilical stocată la naștere ar putea furniza, pe viitor, mii de doze terapeutice standardizate și gata de utilizare pentru pacienții cu cancer.

Rolul celulelor stem în dezvoltarea noilor terapii oncologice

Pe lângă randamentul uriaș, noua tehnică reduce de aproximativ 600.000 de ori necesarul de vectori virali folosiți în ingineria genetică, factorul principal care menținea prețurile acestor terapii la un nivel prohibitiv. În cadrul testelor preclinice pe modele de laborator cu leucemie, celulele astfel obținute au suprimat eficient dezvoltarea tumorilor și au prelungit rata de supraviețuire. De asemenea, celulele și-au păstrat eficiența intactă după decongelare, demonstrând fezabilitatea unor stocuri de imunoterapii „de-a gata”.

Spre deosebire de celulele adulte, celulele stem recoltate la naștere sunt tinere, au o capacitate de multiplicare excepțională și nu au fost expuse la factori de mediu sau boli, reprezentând materialul ideal pentru terapiile celulare de ultimă generație.

Cum ar putea ajunge descoperirea la pacienți

„Este o realitate medicală pe care o anticipam: sângele ombilical nu mai este doar o rezervă de siguranță pentru boli de sânge rare, ci devine platforma pentru tratarea cancerului. Faptul că dintr-o singură celulă stem recoltată la naștere putem obține o armată de 14 milioane de celule distrugătoare de tumori schimbă complet regulile jocului. Pentru părinții care aleg să stocheze aceste celule, decizia din sala de naștere se traduce într-un acces direct la medicina viitorului, asigurând o resursă imunitară pură, compatibilă și cu un potențial terapeutic multiplicat exponențial”, a declarat dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical Cord Blood Center.

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