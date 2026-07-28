Celulele stem din cordonul ombilical, testate pentru prevenirea leziunilor cerebrale la bebelușii născuți prematur

Studiul, denumit „The ALLO Trial”, urmărește să evalueze eficiența utilizării celulelor stem stocate în băncile de sânge ombilical pentru protejarea creierului prematurilor, categorie de pacienți expusă unui risc ridicat de afecțiuni neurologice severe, inclusiv paralizie cerebrală.

Proiectul pornește de la rezultatele unei cercetări publicate anul trecut, care a arătat că administrarea de celule stem provenite din propriul cordon ombilical al nou-născuților prematuri este fezabilă și sigură în numeroase cazuri și ar putea reduce riscul apariției leziunilor cerebrale.

Noua etapă a cercetării extinde această abordare prin utilizarea unităților de sânge ombilical conservate în bănci specializate, pentru situațiile în care celulele proprii ale bebelușului nu sunt disponibile. Cercetătorii spun că celulele stem recoltate din cordonul ombilical și placentă au proprietăți antiinflamatorii și imunomodulatoare, care pot contribui la protejarea țesutului cerebral aflat în dezvoltare.

Neuroprotecția, terapia explorată intens în ultimii ani

„Studiul realizat de colegii de la Universitatea Monash validează un potențial terapeutic pe care medicina regenerativă l-a explorat intens în ultimii ani: neuroprotecția. Celulele stem din sângele ombilical nu sunt doar o rezervă pentru patologii hematologice, ci acționează ca un agent antiinflamator biologic pe care cercetătorii speră că ar putea ajuta la protejarea dezvoltării neurologice la cei mai vulnerabili pacienți”, a declarat dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical al Cord Blood Center.

Acesta a adăugat că posibilitatea utilizării resurselor biologice recoltate la naștere pentru prevenirea unor leziuni neurologice ireversibile confirmă valoarea conservării sângelui ombilical și deschide noi perspective pentru medicina regenerativă.

Autorii studiului sunt optimiști că, dacă rezultatele vor confirma eficiența terapiei, aceasta ar putea deveni un nou standard de îngrijire pentru bebelușii născuți prematur, oferindu-le șanse mai mari la o dezvoltare neurologică normală.