Spitalele din Venezuela, depășite de situație. ONU: riscul de epidemii crește

Spitalele avariate și afectate de lipsa personalului medical sunt depășite de numărul mare de răniți, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările sub dărâmături. Potrivit bilanțului oficial anunțat luni de autorități, 1.719 persoane au murit, iar aproximativ 5.000 au fost rănite în urma cutremurelor. Echipele de intervenție continuă să scoată trupuri de sub dărâmături.

Agențiile ONU, citate de Associated Press, atrag atenția că, pe lângă operațiunile de salvare, în Venezuela se conturează deja o criză umanitară. Mii de oameni rămași fără locuințe dorm de mai multe zile în aer liber sau în adăposturi improvizate, supraaglomerate și fără condiții sanitare adecvate.

Risc de epidemii

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), Carlotta Wolf, peste 15.800 de persoane au fost strămutate în urma seismelor, iar numărul acestora este în continuă creștere. În La Guaira, regiunea cea mai grav afectată de cutremure, multe dintre familiile evacuate se confruntă deja cu lipsa alimentelor.

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că situația din zonele afectate se degradează rapid, iar condițiile în care trăiesc sinistrații crește riscul izbucnirii unor epidemii.

„Persoanele strămutate fără acces la toalete, dușuri, săpun sau hrană nutritivă au devenit tot mai vulnerabile la apariția unor boli care pot fi prevenite, precum rujeola”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Geneva.

Potrivit oficialului OMS, condițiile din zonele afectate sunt favorabile răspândirii unor boli precum dengue, febra galbenă și malaria.

Spitale depășite de situație

Sistemul medical venezuelean, afectat de mulți ani de subfinanțare și de criza economică, funcționează acum mult peste capacitatea sa.

„Sistemul se află sub o presiune extremă, unitățile medicale funcționând dincolo de capacitatea pe care o au pentru a face față numărului mare de pacienți traumatizați”, explică OMS.

În Venezuela, 38 de spitale au fost avariate sau afectate de cutremure. OMS a evaluat până acum 21 dintre acestea: trei nu mai funcționează, șase au suferit avarii importante, iar celelalte sunt suprasolicitate de afluxul de răniți.

Lipsa personalului medical agravează situația. Numeroși medici specialiști se numără printre persoanele dispărute sau decedate, iar, în ultimii ani, aproximativ opt milioane de venezueleni, inclusiv numeroși medici și asistenți medicali, au părăsit țara.

„Constatările arată servicii medicale haotice și un flux al pacienților marcat de supraaglomerare, întârzieri tot mai mari la intervențiile chirurgicale și prăbușirea măsurilor de biosecuritate”, a mai declarat oficialul OMS.

Dimensiunea reală a dezastrului

De asemenea, blocajele din serviciile medico-legale și din morgi, precum și înregistrarea deficitară a victimelor, îngreunează evaluarea dimensiunii reale a dezastrului.

Experții apreciază că bilanțul oficial este probabil mult sub numărul real al victimelor, în condițiile în care autoritățile nu au publicat o evidență a persoanelor dispărute. Potrivit estimărilor NASA, aproape 59.000 de clădiri au fost avariate sau distruse, ceea ce arată că numărul persoanelor afectate se ridică la câteva sute de mii.

UNICEF estimează că aproximativ 680.000 de copii din Venezuela au nevoie în prezent de asistență umanitară.