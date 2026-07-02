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Șeful OMS declară sfârșitul focarului de hantavirus, apărut pe nava MV Hondius

Șeful OMS a transmis că ultima persoană care a fost în contact cu o persoană expusă la hantavirus „și-a încheiat perioada de carantină, a fost testată negativ și s-a întors acasă”. Astfel, a declarat sfârșitul focarului de hantavirus.
Șeful OMS declară sfârșitul focarului de hantavirus, apărut pe nava MV Hondius
Ioana Târziu
02 iul. 2026, 21:14, Ştiinţă-Sănătate
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Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat, joi, sfârșitul focarului de hantavirus, care a apărut pe nava de croazieră MV Hondius, relatează AFP.

„Astăzi, ultima persoană care a fost în contact cu o persoană expusă la hantavirus la bordul navei de croazieră MV Hondius și-a încheiat perioada de carantină. Afost testată negativ și s-a întors acasă”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferință de presă la Geneva.

„OMS consideră că focarul de hantavirus s-a încheiat”

„Nu au mai fost raportate alte cazuri din 25 mai. Prin urmare, suntem foarte încântați să anunțăm că OMS consideră că focarul de hantavirus s-a încheiat”, a declarat el.

Șeful OMS a adăugat că au existat 13 cazuri asociate cu acest focar, inclusiv trei decese. În total, „peste 650 de cazuri de contact au fost identificate și monitorizate de autoritățile sanitare din 33 de țări și teritorii”, a specificat el. OMS va continua să colaboreze cu guvernele și partenerii săi pentru a înțelege mai bine acest focar și hantavirusul, potrivit sursei.

„De asemenea, coordonăm un studiu la care participă 21 de țări pentru a înțelege cum evoluează boala, ceea ce va contribui la dezvoltarea de diagnostice, tratamente și vaccinuri pentru viitoarele focare”, a explicat acesta.

Cele 13 cazuri identificate în acest episod sunt doar câteva în comparație cu zecile de mii de cazuri de infecție cu hantavirus raportate la nivel mondial în fiecare an. Virusul este unul rar, pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Dar aceste cazuri sunt, în cea mai mare parte, rezultatul infecției directe de către un animal, de obicei o rozătoare.

Context

Pe 1 aprilie, nava de croazieră MV Hondius, sub pavilion olandez, a părăsit portul Ushuaia, aflat în vârful sudic al Țării de Foc. Nava avea destinația Capului Verde, oprindu-se pe insule îndepărtate din Atlanticul de Sud. După descoperirea virusului, nava a navigat spre Tenerife, în Insulele Canare spaniole. Acolo, au fost evacuate peste 120 de pasageri pe 10 mai, mai arată sursa.

Nava a acostat în sfârșit pe 18 mai în portul Rotterdam, Olanda, cel mai mare port din Europa, cu un echipaj redus. Acesta a fost forțat să stea în carantină timp de câteva săptămâni. În total, au avut loc două decese pe navă: un olandez în aprilie și o femeie germană în mai. A treia persoană, soția olandezului, a murit la sfârșitul lunii aprilie în Africa de Sud, după ce a părăsit nava.

Originea focarului nu a fost încă identificată

În cazul primului deces, legătura cu hantavirusul nu a fost dovedită definitiv. Nu a fost efectuat niciun test virologic. Însă, legătura cu virusul pare probabilă, având în vedere focarul ulterior. Această persoană, un pasager olandez, petrecuse, de asemenea, 48 de ore în Tierra del Fuego. Ulterior, s-a îmbarcat în avion. Înainte de a călători spre Ushuaia, petrecuse patru luni traversând Argentina, cu incursiuni în Chile, unde este prezent și hantavirusul, și Uruguay. Originea focarului nu a fost încă identificată, conform sursei citate.

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