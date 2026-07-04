„A fost cumplit, am vrut să pun capăt la tot”. De la comă la renaștere, drama unui baschetbalist

Fostul baschetbalist Achille Polonara a primit Premiul Fair Play Menarini, la Florența. Distincția i-a fost acordată pentru curajul arătat în lupta cu boala. Polonara are 34 de ani și a jucat la echipa națională a Italiei.

Premiul a fost acordat în cadrul galei de deschidere, la a 30-a ediție. Distincția celebrează sportivii remarcați prin loialitate, corectitudine și respect.

„Sunt cu adevărat fericit să fac parte din această comunitate”, a spus Polonara, conform Il Messaggero.

De ce s-a retras Polonara din baschetul profesionist

Polonara s-a retras după un transplant de măduvă osoasă. Transplantul a fost necesar în urma unui diagnostic de leucemie mieloidă acută. Boala a apărut la trei ani după o tumoare testiculară anterioară.

Fostul sportiv a trecut și printr-o perioadă lungă de comă. Chiar și familia sa a fost surprinsă de decizia retragerii.

„Cel care intră pe teren sunt eu”, a explicat Polonara, într-un interviu.

Cum a trăit sportivul momentul diagnosticului

Polonara și-a amintit diagnosticul primit acum un an, la Bologna. A recunoscut că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă emoțional. Soția lui, Erika, l-a ajutat să găsească motivația de a continua. Ea i-a amintit că trebuie să lupte pentru copiii lor. Medicii i-au prezentat soției, la un moment dat, scenarii foarte grave.

Recuperarea de după transplant nu a fost deloc una simplă. Polonara a povestit despre problemele legate de compatibilitatea cu donatoarea. Corpul său a avut dificultăți în adaptarea la noile celule. A urmat și o perioadă de tratament pentru probleme intestinale. Terapia de întreținere va continua încă trei ani, potrivit sportivului.

Sprijinul psihologic l-a ajutat mult, deși inițial l-a privit cu neîncredere.

Ce planuri are Polonara pentru viitor

Polonara analizează acum o ofertă de la o echipă din Serie A2. Fostul sportiv nu exclude o revenire în baschet, ca antrenor.

„Mi-ar plăcea să rămân în această lume”, a spus el. Polonara vrea însă să se asigure că această cale i se potrivește.