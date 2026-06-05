Trump intenționează să asiste la meciul 3 al finalei NBA, la New York. Comisarul NBA: Este binevenit

Dacă va fi prezent la meciul de la New York, Trump ar deveni primul președinte american care asistă la un meci din finala NBA în timpul mandatului său.

Trump a declarat că este fan al echipei Knicks și că urmărește cu atenție parcursul echipei din New York, potrivit AP. El a dezvăluit că a ratat o parte din primul meci al finalei din cauza activităților legate de politica externă.

„Am ratat partea de mijloc a meciului pentru că acum vorbesc toată noaptea cu generalii, dar am văzut finalul și au fost dominanți”, le-a spus el jurnaliștilor în Biroul Oval, joi noapte.

Președintele nu a exclus nici posibilitatea de a participa la meciul al patrulea al seriei, în cazul în care New York va fi aproape de câștigarea titlului.

După victoria cu 105-95 obținută miercuri noapte în Texas, Knicks conduce cu 1-0 în seria disputată după sistemul cel mai bun din șapte meciuri. Entuziasmul din jurul echipei este atât de mare încât mai multe clădiri din Manhattan au fost iluminate în culorile portocaliu și albastru ale francizei înaintea revenirii finalei la New York.

Meciul al doilea al finalei NBA este programat vineri noapte, la San Antonio

Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat că prezența liderului de la Casa Albă este binevenită.

„Președintele este, desigur, binevenit la meciul 3. Donald Trump a fost un mare fan al lui Knicks înainte de a intra în politică”, a afirmat Silver, vineri, la un eveniment caritabil al ligii, la San Antonio, potrivit NBC.

Șeful ligii a reiterat că sportul poate avea un rol unificator într-o perioadă marcată de diviziuni politice.

„Putem pune accent pe ceea ce avem în comun, nu pe ceea ce ne desparte. Vedem asta acum la New York. Președintele Trump este foarte mult un newyorkez și mă bucur că încă un locuitor al orașului vrea să se alăture entuziasmului din jurul acestei echipe”, a declarat Silver.

Comisarul NBA a sugerat că măsurile de securitate vor fi sporite la Madison Square Garden pentru vizita președintelui.

Ultima dată când formația din New York a jucat în finala NBA a fost în 1999, când a pierdut seria pentru titlu chiar în fața lui Spurs.

Președintele SUA a participat și la alte evenimente sportive importante în ultimii ani, inclusiv la Super Bowl-ul din 2025, la turneul de tenis US Open din 2025 și la finala campionatului universitar de fotbal american, disputată în ianuarie 2026.