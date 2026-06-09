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Baschetbalistul LeBron James spune că se va retrage atunci când nu va mai iubi antrenamentele

Starul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a declarat că va continua să joace atât timp cât va păstra aceeași pasiune pentru pregătirea zilnică și pentru competiție, subliniind că momentul retragerii va fi dictat de motivație și nu de vârstă.
Baschetbalistul LeBron James spune că se va retrage atunci când nu va mai iubi antrenamentele
sursă foto: Ariana Ruiz/PI via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
10 iun. 2026, 00:24, Sport
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„Totul depinde de minte. Unde merge mintea, corpul va urma. Când nu voi mai iubi să ajung la arenă cu cinci ore înainte de meci pentru a mă pregăti sau la antrenament cu două ore și jumătate înainte, atunci voi ști că s-a terminat. Pentru că atunci voi începe să trișez jocul”, a declarat LeBron James într-un interviu acordat revistei TIME, marți.

La 41 de ani și aflat în al 23-lea sezon din NBA, James a afirmat că se bucură în continuare de baschet la cel mai înalt nivel.

„Încă mă distrez. Aș putea să stau acasă, dar sunt aici”, a spus el.

„Cea mai mare carieră din istoria NBA”

LeBron James este liderul all-time al marcatorilor din NBA și continuă să evolueze la nivel de All-Star. Fostul dublu MVP al ligii, Steve Nash, consideră că americanul are „cea mai mare carieră din istoria NBA”.

„Dacă iei în calcul atât vârful performanței, cât și longevitatea, nu există nimeni care să se apropie”, a afirmat Nash.

Pe lângă realizările sportive, James este considerat unul dintre cei mai influenți sportivi ai ultimelor decenii, prin implicarea în afaceri, educație și cauze sociale.

Fără regrete privind deciziile controversate

James a declarat că nu regretă decizia din 2010 de a părăsi echipa Cleveland Cavaliers pentru a se alătura formației Miami Heat, anunț făcut în celebrul program televizat „The Decision”.

„A fost experiența din care am învățat cel mai mult. Nu regret nimic”, a spus baschetbalistul.

El consideră că mutarea sa a contribuit la consolidarea puterii jucătorilor în relația cu cluburile și conducerea ligii, într-o perioadă în care sportivii de top au început să își controleze mai mult propriile cariere.

Familia, prioritatea următorilor ani

Întrebat despre viitor, LeBron James a precizat că nu se grăbește să ia o decizie privind continuarea carierei, însă a recunoscut că dorește să petreacă mai mult timp alături de familie.

„Am sacrificat foarte mult. Nu pot recupera timpul pierdut, dar vreau să investesc mai mult în fiica mea și în soția mea. Pentru a deveni cel mai bun jucător posibil, nu am putut fi întotdeauna soțul și tatăl care mi-aș fi dorit să fiu”, a afirmat el.

James, care a devenit în 2022 primul jucător activ din NBA cu statut de miliardar, a spus că dragostea pentru baschet rămâne neschimbată.

„Dacă voi continua să joc, pasiunea pentru acest sport va fi întotdeauna principalul motiv”, a declarat LeBron James.

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