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Bucureștiul pierde marile competiții de ciclism din cauza blocajelor din parcuri. Cătălin Sprînceană: „Nu am trecut peste acest obstacol”

Bucureștiul nu poate găzdui, în acest moment, competiții importante de ciclocros în parcurile Capitalei, din cauza unor blocaje juridice și administrative care nu au fost încă depășite. Cătălin Sprînceană, președintele Federației Române de Ciclism, a precizat, într-un interviu pentru Mediafax, că aleile deja existente ar putea fi folosite fără afectarea spațiului verde și cere o soluție împreună cu Primăria Generală.
Bucureștiul pierde marile competiții de ciclism din cauza blocajelor din parcuri. Cătălin Sprînceană: „Nu am trecut peste acest obstacol”
Gabriel Negreanu
25 iul. 2026, 13:06, Sport
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Federația Română de Ciclism încearcă să aducă mai multe competiții internaționale în România, însă Bucureștiul rămâne blocat atunci când vine vorba despre organizarea curselor în parcurile orașului.

Întrebat dacă au fost depășite dificultățile semnalate în trecut, Cătălin Sprînceană a răspuns fără echivoc.

„Nu. Din păcate, nu am trecut peste acest obstacol”, a declarat președintele Federației Române de Ciclism, într-un interviu pentru Mediafax.

El spune că este nevoie de o soluție comună cu Primăria Generală a Capitalei, care ar putea deveni ulterior un model și pentru alte orașe din țară.

„Sper să reușim împreună cu Primăria Generală a Capitalei să găsim o soluție, o soluție care sper să inspire și alte autorități din țară”, a afirmat Sprînceană.

Marile curse de ciclocros se desfășoară în parcuri

Președintele Federației susține că parcurile sunt spații potrivite pentru competițiile de ciclocros, disciplină desfășurată în principal în sezonul rece și care combină porțiuni de asfalt, pământ, alei, iarbă și obstacole.

„Dacă discutăm, de exemplu, despre ciclocros, o să observați faptul că cele mai mari competiții pe care le vedem la Eurosport în fiecare iarnă se desfășoară în parcurile orașelor”, a spus Cătălin Sprînceană.

În opinia sa, Bucureștiul are deja o parte importantă din infrastructura necesară.

„Marea majoritate a parcurilor importante din București au poteci deja create, poteci pietonale care se pot folosi pentru aceste evenimente și care nu afectează cu nimic configurația parcului”, a explicat acesta.

Sprînceană susține că traseele ar putea fi desenate astfel încât gazonul și spațiul verde să nu fie deteriorate.

„Nu se deteriorează gazonul sau spațiul verde”, a precizat președintele FRC.

Ce ar câștiga Bucureștiul

Organizarea unei competiții de ciclocros într-un parc din Capitală ar putea aduce sportivi, echipe, spectatori și familii, dar și expunere pentru oraș.

Cătălin Sprînceană consideră că beneficiile ar depăși componenta strict sportivă.

„Pentru București ar fi un câștig să permită acestor evenimente să se desfășoare în parcuri”, a declarat acesta.

„Discutăm despre beneficiile evenimentelor sportive, despre beneficiile când vine vorba despre sănătate, promovarea orașului și tot așa”, a adăugat președintele Federației Române de Ciclism.

România încearcă să intre în circuitul marilor competiții

Declarațiile vin în contextul în care Federația Română de Ciclism încearcă să aducă anual în România competiții importante, pentru a atrage publicul și copiii către acest sport.

În 2026, România găzduiește Campionatele Europene de mountain bike pentru tineret la Cheile Grădiștei și Campionatele Europene de ciclocros pentru tineret și master la Vatra Dornei.

Federația speră ca asemenea evenimente să contribuie la formarea unei culturi a ciclismului și, pe termen lung, la includerea României într-un circuit internațional mai larg.

O competiție urbană în București ar putea avea o expunere mai mare decât una organizată într-o zonă izolată, însă proiectul depinde de găsirea unei formule administrative care să permită folosirea parcurilor fără afectarea spațiilor verzi.

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