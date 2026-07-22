Stephen Curry, primul jucător activ din istorie cu o expoziție dedicată în Hall of Fame-ul baschetului

Expoziția, intitulată „Stephen Curry: Beyond the Arc”, va fi inaugurată vineri, 24 iulie, la Springfield, în statul Massachusetts, și reprezintă o nouă versiune a galeriei interactive „The Vault”, anunță reprezentanții Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Proiectul a fost realizat în parteneriat direct cu echipa de afaceri a lui Curry, Thirty Ink.

Spre deosebire de o expoziție dedicată exclusiv performanțelor sportive, aceasta urmărește să prezinte întreaga moștenire a lui Curry: ca baschetbalist, antreprenor, filantrop și om de familie.

Vizitatorii vor putea vedea echipamente purtate în meciuri, trofee și obiecte din titlurile NBA și de la Jocurile Olimpice, imagini de arhivă care ilustrează drumul lui Curry de la un jucător trecut cu vederea la nivel universitar la un superstar mondial. De asemenea, sunt incluse și materiale audio și video exclusive în care acesta își spune propria poveste.

„Greu de descris în cuvinte”

„Să fac parte din Basketball Hall of Fame în acest mod este greu de descris în cuvinte. Când mă gândesc la parcursul meu, mă gândesc la oamenii care au crezut în mine, la munca depusă când nimeni nu mă vedea și la momentele care m-au format pe teren și în afara lui. Faptul că această poveste este spusă cât timp încă joc este o onoare pe care o prețuiesc enorm. Sper ca fanii care vor vizita această expoziție să simtă bucuria, scopul și recunoștința pe care baschetul mi le-a oferit și, poate, să regăsească și o parte din propriul lor parcurs”, a declarat Curry.

Președintele și directorul executiv al Hall of Fame, John Doleva, a afirmat că instituția este încântată de colaborarea cu Curry și Thirty Ink.

„Stephen nu doar că a redefinit modul în care se joacă baschetul, ci a oferit și un model despre ce înseamnă să fii un exemplu pentru ceilalți. Apreciem implicarea sa personală în realizarea acestei expoziții, în timp ce încă își construiește cariera excepțională în NBA. Este un moment cu adevărat istoric pentru noi și pentru fanii baschetului din întreaga lume”, a spus Doleva.

Campion olimpic și de patru ori campion în NBA

Directorul general al Golden State Warriors, Mike Dunleavy Jr., a declarat că această onoare este doar „un preludiu” al viitoarei introduceri a lui Curry în Hall of Fame după încheierea carierei.

„Nu mă pot gândi la cineva mai potrivit pentru această onoare. Faptul că este primul jucător activ care primește o expoziție dedicată în Basketball Hall of Fame este o dovadă a ceea ce reprezintă pentru baschet, pentru Warriors, pentru NBA și pentru milioanele sale de fani din întreaga lume. Este un omagiu potrivit pentru un jucător emblematic și un om extraordinar care a schimbat de unul singur jocul”, a afirmat Dunleavy.

Curry, în vârstă de 38 de ani, este de 12 ori All-Star, de două ori MVP al NBA, campion olimpic și de patru ori campion NBA. El este considerat cel mai bun aruncător de trei puncte din istoria baschetului și se pregătește pentru al 18-lea sezon al carierei în NBA.