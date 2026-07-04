Noua Zeelandă învinge Franța în meciul inaugural al Campionatului Națiunilor la Rugby. România debutează la noapte, în Cupa Națiunilor

Noua Zeelandă, medaliată cu argint la Cupa Mondială 2023, s-a aflat la primul meci oficial sub comanda selecționerului Dave Rennie. All Blacks au fost conduși în mai multe rânduri, dar au reușit să întoarcă rezultatul și să reziste pe final presiunii exercitate de francezi.

Aripa Will Jordan a fost omul meciului, marcând două eseuri, în minutele 7 și 71. Cu aceste reușite, Jordan a ajuns la 47 de eseuri în 55 de selecții pentru All Blacks și se află la doar două de recordul de 49 de eseuri deținut de Doug Howlett.

Pentru gazde au mai punctat Peter Lakai și Cam Roigard, autor a două eseuri, în timp ce Ruben Love a transformat trei eseuri și a înscris o lovitură de pedeapsă.

Franța, lipsită de vedete precum Antoine Dupont și Louis Bielle-Biarrey, a replicat prin eseurile marcate de Damian Penaud, Antoine Hastoy, Théo Attissogbe și Matthieu Jalibert. Penaud și-a consolidat cu această ocazie recordul de eseuri pentru naționala Franței, ajungând la 41.

Francezii au fost aproape de un succes istoric, însă un eseu al lui Fabien Brau-Boirie a fost anulat în partea secundă după intervenția arbitrajului video, pentru un înainte comis în faza premergătoare.

Franța a obținut totuși două puncte din această partidă, datorită bonusului ofensiv și celui defensiv.

În etapa următoare, Noua Zeelandă va primi vizita Italiei, iar Franța va evolua în deplasare împotriva Australiei.

În cadrul primei etape, tot sâmbătă, Japonia a învins, pe teren propriu, Italia, scor 27-10.

Duminică, de la ora 01:00, va debuta și România în Cupa Națiunilor, eșalonul secund al competiției, urmând să întâlnească Chile, pe terenul sud-americanilor.