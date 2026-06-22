Prima pagină » Sport » Mondial 2026: Egiptul obține prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială. Mohamed Salah, decisiv în succesul cu Noua Zeelandă

Mondial 2026: Egiptul obține prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială. Mohamed Salah, decisiv în succesul cu Noua Zeelandă

Egiptul a obținut duminică seară prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială, după ce a învins Noua Zeelandă cu scorul de 3-1 în Grupa G a turneului final din 2026. Vedeta echipei, Mohamed Salah, a marcat golul care a întors rezultatul și a apropiat naționala africană de calificarea în fazele eliminatorii.
Mondial 2026: Egiptul obține prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială. Mohamed Salah, decisiv în succesul cu Noua Zeelandă
Victor Dan Stephanovici
22 iun. 2026, 06:34, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Partida disputată la Vancouver a început surprinzător pentru egipteni. Noua Zeelandă a deschis scorul în minutul 15 prin fundașul Finn Surman, care a reluat cu capul un corner executat de Tim Payne. Egiptul a crescut ritmul după pauză și a reușit egalarea în minutul 58. Mostafa Zico a profitat de spațiul lăsat în defensiva adversă și a înscris cu o lovitură de cap, în ciuda intervenției portarului Max Crocombe, scrie AP.

Mo Salah marchează primul său gol la Cup Mondială 2026, aducând Egiptul în avantaj împotriva Noii Zeelande. Sursa foto: X

Momentul decisiv a venit în minutul 67. Mohamed Salah a primit o pasă cu călcâiul de la Zico și a trimis în poartă pentru 2-1. A fost al 68-lea gol al atacantului pentru naționala Egiptului, care se apropie la o singură reușită de recordul all-time al selecționerului Hossam Hassan. Succesul a fost securizat în minutul 82, când Trezeguet a înscris cu o lovitură de cap și a stabilit scorul final, 3-1. La ieșirea de pe teren, în minutul 85, Salah a fost aplaudat în picioare de spectatorii prezenți pe stadion.

Egiptul urcă pe primul loc în grupă

În urma victoriei, Egiptul a urcat pe primul loc în Grupa G, însă calificarea în faza eliminatorie nu este încă asigurată. „Faraonii” vor disputa vineri, la Seattle, un meci decisiv împotriva Iranului, având nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a merge mai departe. În cealaltă partidă a grupei, Iran și Belgia au terminat la egalitate, scor 0-0, ambele echipe ajungând la câte două remize în primele două etape. Pentru Egipt, aceasta este a patra participare la Cupa Mondială și cea mai importantă victorie din istoria sa la turneul final. După remiza 1-1 cu Belgia din primul meci, formația condusă de Hossam Hassan are acum șanse importante să ajungă în fazele eliminatorii ale competiției.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
La 30 de kilometri de impunătorul AT&T Stadium, reporterii GSP au găsit „X-urile” care marchează momentul de cotitură al SUA
GSP.ro
Ce aduce nou programul de guvernare al lui Veștea față de cel al lui Bolojan: Mai puțin șoc fiscal, mai mult ADN social-democrat
Gandul
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Cele două soluții ale PNL pentru a avea un guvern în iulie. Bolojan cere un pact național pe șase luni și fără moțiuni de cenzură până la finalul anului
Libertatea
Afecțiunea gravă de care suferă Cheloo. Mesajul alarmant transmis de rapper. Nu are leac
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da