Povestea incredibilă a lui Deniz Undav: de la muncitor în fabrică la erou pentru Germania la Cupa Mondială

Deniz Undav, în vârstă de 29 de ani, a marcat de două ori în victoria Germaniei cu Coasta de Fildeș, scor 2-1, într-un meci în care echipa lui Julian Nagelsmann a fost condusă, scrie BBC.

Dubla sa a trimis Germania în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale pentru prima dată de la turneul câștigat în 2014.

Atacantul lui Stuttgart are trei goluri și două pase decisive în două apariții de pe banca de rezerve.

Prin dubla reușită împotriva Coastei de Fildeș, Undav a devenit primul jucător german care marchează în primele sale două apariții la Cupa Mondială după Miroslav Klose, în 2002.

Relația complicată cu Nagelsmann

Drumul până aici nu a fost însă simplu. Locul lui Undav în lotul Germaniei nu era sigur, mai ales după un conflict public cu selecționerul Nagelsmann, apărut în urma unui gol marcat pe final împotriva Ghanei, în martie.

Undav spusese atunci că își dorește să lupte pentru un loc de titular în națională. Nagelsmann a reacționat spunând că astfel de declarații pun presiune inutilă pe jucător și a sugerat că atacantul nu ar fi avut același impact dacă ar fi început meciul din primul minut.

Ulterior, selecționerul a spus că și-a cerut scuze față de Undav. Acesta a ajuns la nouă goluri în 11 meciuri pentru Germania.

Întrebat dacă Undav ar putea începe din primul minut ultimul meci al Germaniei din grupă, împotriva Ecuadorului, Nagelsmann a răspuns: „Da, cu siguranță”.

La 17 ani, lucra într-o fabrică pentru a se întreține

Povestea lui Undav este una atipică pentru un fotbalist ajuns la acest nivel. Născut în Germania, într-o familie de origine kurdă, atacantul a fost respins de Werder Bremen la 14 ani, iar pentru mult timp prezența la Cupa Mondială a părut un vis foarte îndepărtat.

„Când cei de la Werder mi-au spus, la 14 ani, că nu am viitor la ei pentru că eram prea mic, mi-au frânt inima”, a povestit Undav într-un interviu pentru publicația belgiană 7sur7.

La 17 ani, Undav a plecat de acasă și a semnat cu Havelse, în liga a patra germană. În paralel, lucra ture de opt ore într-o fabrică, unde opera o mașină laser, pentru că banii câștigați din fotbal nu îi ajungeau pentru trai.

„Mă trezeam pe la 4 dimineața, mergeam la fabrică, apoi la antrenament și ajungeam acasă în jurul orei 20:00, înainte să o iau de la capăt a doua zi”, a spus el.

„A trebuit să fac acel job ca să am bani de trai, pentru că nu puteam supraviețui doar din banii câștigați din fotbal”, a adăugat atacantul.

De la Saint-Gilloise la Stuttgart

Undav s-a transferat în 2020 la Union Saint-Gilloise, echipă din divizia a doua belgiană, ajutând-o să promoveze în anul următor și marcând apoi 25 de goluri în prima ligă, performanță care i-a adus transferul la Brighton.

În Anglia nu a reușit însă să se impună. După cinci goluri în 22 de meciuri de Premier League în sezonul 2022-2023, Undav a fost împrumutat la Stuttgart. Clubul german l-a transferat definitiv în 2024.

La Stuttgart, atacantul și-a relansat cariera. În sezonul 2025-2026 a marcat 19 goluri în Bundesliga și a terminat pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor, în urma lui Harry Kane, atacanul celor de la Bayern Munchen.

Nagelsmann l-a folosit până acum pe Kai Havertz în atac, dar forma lui Undav îl poate obliga pe selecționer să regândească primul 11.

Undav a fost desemnat omul meciului după victoria cu Coasta de Fildeș.

„Este un sentiment extraordinar. Mi l-am dorit data trecută, dar nu s-a întâmplat. Pentru mine, să primesc acest trofeu este extraordinar, dar cel mai important este că am câștigat meciul și mergem mai departe”, a spus atacantul.