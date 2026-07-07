Prima pagină » Știri externe » Europa, sub amenințarea unui nou val de căldură. Avertismentul transmis de OMS

Europa, sub amenințarea unui nou val de căldură. Avertismentul transmis de OMS

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu „noi săptămâni mortale”, pe fondul unui val intens de căldură care se formează deasupra Atlanticului și care urmează să afecteze mai multe regiuni ale continentului.
Europa, sub amenințarea unui nou val de căldură. Avertismentul transmis de OMS
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
07 iul. 2026, 13:36, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit prognozelor meteorologice, temperaturile ar putea ajunge în următoarele zile la 43 de grade Celsius în Portugalia și în sudul Spaniei, în timp ce alte state europene se pregătesc pentru noi episoade de temperaturi extreme, relatează The Independent.

Mii de decese, asociate valului de căldură din iunie

Avertismentul vine la scurt timp după încheierea valului de căldură din perioada 20–28 iunie 2026, considerat de specialiști cel mai sever înregistrat până acum în Europa și asociat efectelor schimbărilor climatice.

Potrivit datelor prezentate de OMS, canicula a provocat aproximativ 3.700 de decese în Franța, Țările de Jos și Belgia, iar bilanțul este așteptat să crească pe măsură ce autoritățile sanitare finalizează analiza datelor privind mortalitatea.

În timpul acelui episod, numeroase state europene au înregistrat temperaturi record, incendii de vegetație și presiuni fără precedent asupra sistemelor de sănătate și serviciilor de urgență.

OMS: Mai puțin de jumătate dintre state au planuri pentru caniculă

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a convocat o reuniune de urgență cu reprezentanții statelor membre și a atras atenția că mai puțin de jumătate dintre țările din regiunea europeană dispun de planuri naționale de acțiune pentru protejarea populației în timpul valurilor de căldură.

Potrivit oficialului, experiența din luna iunie a arătat că aceste planuri contribuie la reducerea efectelor asupra sănătății și pot salva vieți atunci când sunt implementate eficient.

Hans Kluge a subliniat că autoritățile trebuie să învețe din deficiențele constatate în timpul ultimului episod de caniculă și să dezvolte sisteme medicale capabile să răspundă mai bine fenomenelor meteorologice extreme.

Persoanele vulnerabile, cele mai expuse

OMS atrage atenția că temperaturile extreme reprezintă un risc major în special pentru vârstnici, persoanele care locuiesc în centre de îngrijire, cei cu boli cronice și persoanele în vârstă care trăiesc singure sau sunt izolate social.

Organizația recomandă autorităților să consolideze măsurile de prevenție, inclusiv prin sisteme de avertizare timpurie, spații de răcorire pentru populație și intervenții rapide destinate persoanelor vulnerabile.

Europa, tot mai afectată de schimbările climatice

Potrivit specialiștilor în climatologie, Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel global, iar frecvența și intensitatea valurilor de căldură au crescut semnificativ în ultimele decenii.

Experții avertizează că, în lipsa unor măsuri de adaptare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, episoadele de căldură extremă vor deveni tot mai frecvente și mai severe, cu efecte importante asupra sănătății publice, infrastructurii și economiei.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
Sistemul antiGRINDINĂ naște dispute! În lipsa unui Guvern cu puteri depline, programul nu poate fi aprobat. Viticultorii cer salvarea culturilor
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Merită să plătești 593 de lei pe an pentru parcarea din Sectorul 4? Ce primești, ce nu primești și unde poți parca de fapt
Libertatea
Ce înseamnă dacă plouă la botez, potrivit tradițiilor populare. Semnul pe care bătrânii îl considerau de bun augur
CSID
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da