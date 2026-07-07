Europa, sub amenințarea unui nou val de căldură. Avertismentul transmis de OMS

Potrivit prognozelor meteorologice, temperaturile ar putea ajunge în următoarele zile la 43 de grade Celsius în Portugalia și în sudul Spaniei, în timp ce alte state europene se pregătesc pentru noi episoade de temperaturi extreme, relatează The Independent.

Mii de decese, asociate valului de căldură din iunie

Avertismentul vine la scurt timp după încheierea valului de căldură din perioada 20–28 iunie 2026, considerat de specialiști cel mai sever înregistrat până acum în Europa și asociat efectelor schimbărilor climatice.

Potrivit datelor prezentate de OMS, canicula a provocat aproximativ 3.700 de decese în Franța, Țările de Jos și Belgia, iar bilanțul este așteptat să crească pe măsură ce autoritățile sanitare finalizează analiza datelor privind mortalitatea.

În timpul acelui episod, numeroase state europene au înregistrat temperaturi record, incendii de vegetație și presiuni fără precedent asupra sistemelor de sănătate și serviciilor de urgență.

OMS: Mai puțin de jumătate dintre state au planuri pentru caniculă

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a convocat o reuniune de urgență cu reprezentanții statelor membre și a atras atenția că mai puțin de jumătate dintre țările din regiunea europeană dispun de planuri naționale de acțiune pentru protejarea populației în timpul valurilor de căldură.

Potrivit oficialului, experiența din luna iunie a arătat că aceste planuri contribuie la reducerea efectelor asupra sănătății și pot salva vieți atunci când sunt implementate eficient.

Hans Kluge a subliniat că autoritățile trebuie să învețe din deficiențele constatate în timpul ultimului episod de caniculă și să dezvolte sisteme medicale capabile să răspundă mai bine fenomenelor meteorologice extreme.

Persoanele vulnerabile, cele mai expuse

OMS atrage atenția că temperaturile extreme reprezintă un risc major în special pentru vârstnici, persoanele care locuiesc în centre de îngrijire, cei cu boli cronice și persoanele în vârstă care trăiesc singure sau sunt izolate social.

Organizația recomandă autorităților să consolideze măsurile de prevenție, inclusiv prin sisteme de avertizare timpurie, spații de răcorire pentru populație și intervenții rapide destinate persoanelor vulnerabile.

Europa, tot mai afectată de schimbările climatice

Potrivit specialiștilor în climatologie, Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel global, iar frecvența și intensitatea valurilor de căldură au crescut semnificativ în ultimele decenii.

Experții avertizează că, în lipsa unor măsuri de adaptare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, episoadele de căldură extremă vor deveni tot mai frecvente și mai severe, cu efecte importante asupra sănătății publice, infrastructurii și economiei.