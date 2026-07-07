„Pericol excepțional” în Spania: Trei regiuni se află sub cod roșu de caniculă

Spania se confruntă săptămâna aceasta cu temperaturi extreme, care au dus la emiterea unui cod roșu de caniculă în trei regiuni, potrivit AFP.

Estul țării este afectat de un val de căldură intens. Temperaturile vor depăși 40°C marți.

Regiunile afectate de valul de căldură

Cele trei regiuni aflate sub cod roșu de caniculă sunt Catalonia, regiunea Valencia și Zaragoza, potrivit sursei citate.

Alerta emisă de temperaturi ridicate reprezintă un „pericol excepțional”.

Codul roșu poate avea „impacturi foarte grave” asupra proprietăților și populației, conform scalei utilizate în Spania.

Temperaturile extreme vor continua până joi

Acest nou val de căldură este așteptat să continue până joi, mai arată sursa.

Din cauza temperaturilor extreme, s-au produs mai multe incendii de vegetație în Spania.

Aproximativ 50.000 de hectare de teren au ars doar în ultimul an.

Au fost înregistrate 14 incendii de vegetație în Spania în acest an.

Deocamdată, iunie reprezintă cea mai neagră lună. 15.900 de hectare au ars doar în această lună. Au ars mai multe hectare în iunie decât în ​​oricare altă lună din 2026 până acum.

În Spania au fost înregistrate 353 de incendii majore până în acest secol. Acestea reprezintă doar o mică parte din totalul incendiilor declarate în fiecare an.