Roboți, drone și submarine, într-o misiune fără precedent în Groenlanda. Miza: viitorul oceanelor

La bordul navei polare britanice britanice RSS Sir David Attenborough se află aproximativ 80 de cercetători și membri ai echipajului, care au pornit joi spre Groenlanda, potrivit Reuters. Timp de aproape șase săptămâni, oamenii de știință vor folosi roboți, drone și submarine autonome pentru a studia zona în care calota Groenlandei întâlnește oceanul și pentru a înțelege cum influențează topirea gheții curenții oceanici.

O misiune de 20 de milioane de lire

Expediția, care va dura între cinci și șase săptămâni, face parte din proiectul GIANT (Greenland Ice sheet to AtlaNtic Tipping points), finanțat cu 20 de milioane de lire sterline de Agenția britanică pentru Cercetare și Inovare Avansată (ARIA).

Scopul cercetării este să afle cât de repede se topește calota Groenlandei acolo unde gheața intră în contact cu oceanul, o zonă extrem de dificil de studiat și esențială pentru modelele climatice.

Cercetătorii vor analiza dacă apa dulce provenită din topirea gheții poate modifica funcționarea Circulației Meridionale Atlantice (AMOC), sistemul de curenți care transportă apă caldă spre Europa și contribuie la menținerea unui climat mai blând pe continent.

O eventuală slăbire a acestui sistem ar putea favoriza fenomene meteo extreme, schimbări ale regimului precipitațiilor și creșterea nivelului mărilor în mai multe regiuni ale lumii.

Roboți, drone și submarinul „Boaty McBoatface”

În timpul expediției vor fi folosite drone aeriene, vehicule autonome de suprafață și submarine robotizate capabile să ajungă în zone inaccesibile oamenilor.

La bord se află și submarinul autonom „Boaty McBoatface”, un vehicul subacvatic fără echipaj devenit celebru după ce numele său, ales în urma unui vot online, a făcut înconjurul lumii. Aparatul va coborî până la 1.500 de metri sub amestecul de gheață și apă din fața ghețarilor. Misiunea sa este să cartografieze partea ascunsă a gheții și să colecteze informații care nu au mai fost obținute până acum.

„Va colecta o cantitate uriașă de date care, practic, nu au mai fost măsurate niciodată”, a explicat Sam Smith, inginer de operațiuni la National Oceanography Centre.

Datele vor îmbunătăți modelele climatice

Potrivit coordonatoarei expediției, geofizicianul marin Kelly Hogan, valurile de căldură record din ultimele luni au demonstrat cât de greu se adaptează lumea chiar și la schimbări aparent mici ale climei.

Căpitanul navei, Matt Neill, spune că a fost martor la retragerea accelerată a ghețarilor din regiunile polare. „Mulți dintre ghețari se retrag foarte, foarte repede, mult mai mult decât ai crede. În aceste vremuri atât de dinamice este mai important ca oricând să fim acolo, să colectăm date și să îmbunătățim modelele”, a declarat el.

Datele colectate în timpul misiunii vor fi integrate în modele climatice de nouă generație și într-un sistem de avertizare timpurie privind accelerarea topirii ghețarilor.