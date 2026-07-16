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Un medicament folosit împotriva constipației ar putea combate efectele cognitive ale depresiei

Un medicament prescris în prezent pentru tratarea constipației cronice ar putea avea o utilizare complet diferită. Un studiu clinic realizat în Marea Britanie arată că tratamentul a îmbunătățit memoria, atenția și viteza de procesare a informațiilor la persoane care au trecut prin episoade depresive.
Un medicament folosit împotriva constipației ar putea combate efectele cognitive ale depresiei
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/Radu Iordache
Oana Antipa
16 iul. 2026, 08:11, Ştiinţă-Sănătate
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Un medicament utilizat pentru tratarea constipației cronice ar putea contribui și la ameliorarea tulburărilor cognitive care persistă după depresie, potrivit unui studiu publicat în revista Psychological Medicine și preluat de Science Daily. Cercetarea a fost coordonată de oameni de știință de la Universitatea din Birmingham, în colaborare cu cercetători ai Universității Oxford.

Studiul s-a concentrat asupra prucalopridului, un medicament deja autorizat pentru tratamentul constipației cronice. Acesta acționează asupra receptorului serotoninei 5-HT4, prezent atât la nivel intestinal, cât și în creier, ceea ce i-a determinat pe cercetători să investigheze dacă ar putea avea efecte benefice și asupra funcțiilor cognitive afectate de depresie.

Memorie și concentrare mai bune după doar câteva zile

La studiul clinic au participat 50 de adulți care suferiseră în trecut de depresie, dar care nu mai prezentau simptome de cel puțin șase luni și nu urmau tratament medicamentos. Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: unul a primit doza standard de 2 mg de prucaloprid, iar celălalt un placebo, timp de șapte până la zece zile.

Înainte și după tratament, voluntarii au fost supuși unor teste care au evaluat memoria de scurtă și lungă durată, atenția, viteza de procesare a informațiilor și funcțiile executive. Comparativ cu grupul placebo, persoanele tratate cu prucaloprid au obținut rezultate mai bune atât în ceea ce privește acuratețea răspunsurilor, cât și timpul de reacție.

Cercetătorii: este doar primul pas

Coordonatoarea studiului, dr. Angharad de Cates, afirmă că dificultățile cognitive, cunoscute popular drept „brain fog” („ceața creierului”), reprezintă o componentă frecventă și adesea ignorată a depresiei, care poate persista chiar și după dispariția simptomelor emoționale.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele susțin necesitatea unor studii mai ample pentru a stabili dacă medicamentele care acționează asupra receptorului 5-HT4 pot deveni o opțiune terapeutică pentru persoanele cu depresie sau cu alte afecțiuni psihice caracterizate prin afectarea funcțiilor cognitive.

Fără efecte adverse importante

Autorii studiului precizează că participanții nu au raportat reacții adverse semnificative în perioada administrării tratamentului. Deoarece prucalopridul stimulează ușor tranzitul intestinal, efectele digestive au fost reduse și nu au ridicat probleme în cadrul cercetării.

Depresia afectează milioane de persoane la nivel mondial, inclusiv în România, iar mulți pacienți continuă să se confrunte cu probleme de memorie, concentrare și atenție chiar și după remiterea episodului depresiv. Specialiștii subliniază însă că rezultatele acestui studiu sunt preliminare și nu justifică utilizarea prucalopridului în afara indicației aprobate. Sunt necesare studii clinice mai ample pentru a confirma eficiența și siguranța tratamentului înainte ca acesta să poată fi recomandat în practica medicală pentru astfel de simptome.

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