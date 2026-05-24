Un medicament pentru artrită reumatoidă ar putea deveni soluția pentru o boală care afectează milioane de oameni

Un medicament folosit în prezent pentru tratarea artritei reumatoide, tocilizumab, ar putea reprezenta o nouă opțiune terapeutică pentru persoanele care suferă de depresie dificil de tratat, relatează DPA.

Studiul, publicat în revista JAMA Psychiatry, a implicat 30 de persoane cu depresie moderată până la severă.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri: jumătate au primit tocilizumab, iar ceilalți un placebo. Rezultatele preliminare arată că persoanele tratate cu tocilizumab au înregistrat îmbunătățiri mai mari ale simptomelor depresive, ale anxietății și oboselii, precum și o creștere a calității vieții.

În prezent, tratamentele medicamentoase pentru tratarea depresiei se bazează exclusiv pe țintirea substanțelor chimice din creier, precum serotonina, norepinefrina și dopamina.

„Această lucrare reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea de noi tratamente pentru depresie, în special pentru depresia dificil de tratat”, a spus autorul principal, Golam Khandakar, de la Universitatea din Bristol, potrivit sursei citate.

„Studiul nostru ne apropie de o îngrijire mai personalizată a depresiei, în care tratamentele sunt alese pentru a se potrivi mai bine cu biologia unei persoane. Acest lucru ne va ajuta să oferim tratamentul potrivit pacienților potriviți, la momentul potrivit”, a completat dr. Eimear Foley, un alt autor al studiului.

Următorul pas pentru cercetători este organizarea unui studiu clinic de fază III, la scară largă, care să confirme eficiența tratamentului și să permită, eventual, introducerea imunoterapiei în tratamentul depresiei.