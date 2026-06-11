Prima pagină » Știrile zilei » Poate AI să înțeleagă depresia? Un studiu deschide noi perspective pentru sănătatea mintală

Poate AI să înțeleagă depresia? Un studiu deschide noi perspective pentru sănătatea mintală

Inteligența artificială ar putea deveni un instrument important pentru cercetarea în sănătatea mintală, potrivit unui nou studiu realizat în Germania, transmite Euronews.
Poate AI să înțeleagă depresia? Un studiu deschide noi perspective pentru sănătatea mintală
Sursa foto: Pixabay
Victor Dan Stephanovici
11 iun. 2026, 08:43, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Problemele de sănătate mintală sunt în creștere la nivel global, iar estimările arată că până în 2050 aproximativ 1,2 miliarde de persoane ar putea fi afectate de diverse tulburări psihice. Astfel, oamenii de știință caută metode noi pentru a înțelege mai bine mecanismele care stau la baza acestor afecțiuni și pentru a dezvolta tratamente mai eficiente, scrie Euronews.

Cercetătorii au testat dacă AI poate „simți” emoții

O echipă de la Universitatea Tehnică din Dresda a analizat dacă modelele lingvistice mari (LLM), tehnologia care stă la baza unor chatboturi moderne, pot fi folosite pentru a simula procese emoționale umane. În cadrul studiului, cercetătorii au solicitat sistemelor AI să reproducă stări precum frica, anxietatea, furia, tristețea, stresul sau îngrijorarea. Ulterior, au analizat dacă aceste stări pot fi „reglate” prin diverse strategii și dacă modelele ajung să comită erori similare celor observate la oameni atunci când experimentează aceleași emoții.

Dialog cu inteligența artificială. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Rezultatele au arătat că, deși inteligența artificială nu trăiește emoțiile în sensul uman al cuvântului, poate reproduce anumite modele de gândire și reacții asociate acestora prin modul în care procesează limbajul.

Un nou instrument pentru psihologie și psihoterapie

Potrivit coordonatoarei studiului, Magdalena Wekenborg, modelele AI pot deveni instrumente utile pentru înțelegerea mecanismelor psihologice și pentru explorarea unor noi abordări terapeutice. Cercetătorii subliniază că terapiile bazate pe conversație sunt mult mai dificil de dezvoltat decât tratamentele medicamentoase, deoarece procesele mentale sunt complexe și greu de reprodus în experimente clasice sau pe modele animale. Așadar, AI ar putea oferi un mediu controlat în care anumite ipoteze să fie testate fără riscuri etice și fără limitările experimentelor realizate pe oameni.

De ce ar putea fi importantă această descoperire

Un avantaj major al modelelor AI este posibilitatea de a repeta experimentele de nenumărate ori în condiții identice și de a modifica sistematic diferiți parametri pentru a observa rezultatele. Specialiștii consideră că această capacitate poate accelera cercetarea în psihologie și biomedicină, în special în domenii unde experimentele clasice sunt costisitoare, dificile sau imposibil de realizat.

Totuși, autorii studiului avertizează că modelele AI nu înlocuiesc pacienții reali și nici terapeuții. Ele reprezintă doar un instrument suplimentar care poate ajuta la înțelegerea comportamentului uman și la dezvoltarea unor metode noi de tratament. Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în medicină, cercetătorii cred că următorii ani vor arăta dacă aceste sisteme pot contribui cu adevărat la combaterea uneia dintre cele mai mari provocări de sănătate publică ale secolului: tulburările de sănătate mintală.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
Replica lui Ciprian Ciucu la oferta lui Tomac de a conduce Ministerul Dezvoltării: „Vă mulțumesc pentru încredere, dar…”
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Statul român a „sechestrat birocratic” banii pomicultorilor. Cum i-a lăsat fostul ministru al agriculturii Florin Ionuț Barbu pe fermieri fără 830 de milioane de lei
Libertatea
Cele 4 alimente populare care favorizează demența. Primele două sunt preferatele românilor
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia