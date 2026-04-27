Un implant cerebral pentru depresie va fi testat pe oameni

Dispozitivul, descris de companie ca având dimensiunea unei afine, este montat la nivelul craniului și furnizează stimulare electrică menită să reducă simptomele depresiei.

Noua tehnologie face parte din categoria interfețelor creier-computer (BCI). Spre deosebire de multe companii din domeniu concentrate pe ajutorarea persoanelor paralizate în comunicare sau control digital, Motif Neurotech își orientează cercetarea către tratamentul tulburărilor de sănătate mintală.

Studiul clinic aprobat de autoritățile americane va evalua siguranța implantului și eficiența sa în cazul pacienților care suferă de forme severe sau rezistente la tratament ale depresiei. Va dura o perioadă de 12 luni de la inserare.

Dacă rezultatele vor fi favorabile, tehnologia ar putea deschide o nouă direcție terapeutică pentru milioane de pacienți care nu răspund la medicație convențională.

Totodată, cercetarea va analiza dacă pacienții incluși în program înregistrează scăderi semnificative ale simptomelor depresiei, precum și evoluția calității vieții, anxietății și funcției cognitive.

„Depresia rezistentă la tratament este una dintre principalele cauze de dizabilitate și suicid în SUA și la nivel global. Mulți pacienți au încercat numeroase medicamente și terapii fără succes”, a declarat cofondatorul companiei, Sameer Sheth, în comunicatul companiei.

Potrivit datelor citate de companie, aproximativ trei milioane de americani trăiesc cu depresie rezistentă la tratament, definită ca o formă severă de depresie care nu răspunde la cel puțin două scheme terapeutice antidepresive.

Pe fondul limitărilor tratamentelor clasice, precum inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (SSRI), companiile din domeniul tehnologiei medicale dezvoltă soluții alternative, inclusiv implanturi cerebrale și dispozitive neinvazive de neurostimulare.