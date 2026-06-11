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Cercetătorii au creat un dispozitiv care transformă lumina soarelui în combustibil

Cercetătorii au creat un nou sistem de fotosinteză artificială capabil să genereze combustibil solar într-un mod mai constant, eliminând totodată necesitatea utilizării echipamentelor de control alimentate de baterii.
Cercetătorii au creat un dispozitiv care transformă lumina soarelui în combustibil
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
11 iun. 2026, 17:08, Ştiinţă-Sănătate
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Această realizare se datorează integrării unei componente chimice cu autoreglare direct în electrolizor, ceea ce reduce atât complexitatea sistemului, cât și costurile, potrivit ScienceDaily.

La fel ca fotosinteza naturală din plante, fotosinteza artificială folosește lumina soarelui pentru a transforma apa și dioxidul de carbon în compuși bogați în energie.

Un astfel de produs este acidul formic, o substanță chimică care poate servi drept combustibil și ca modalitate de stocare a energiei.

Cum produce combustibil solar fotosinteza artificială

La baza acestor sisteme se află un electrolizor, care transformă energia electrică provenită de la celulele solare în energie chimică. Această energie este apoi stocată sub formă de combustibili, cum ar fi acidul formic.

O provocare majoră este menținerea unei funcționări eficiente atunci când lumina soarelui se schimbă pe parcursul zilei.

Pentru a rezolva această problemă, multe sisteme de fotosinteză artificială utilizează Maximum Power Point Tracking (MPPT). Este o metodă care ajustează continuu tensiunea și curentul, astfel încât celulele solare să poată furniza cea mai mare putere posibilă.

Cu toate acestea, configurațiile MPPT convenționale depind de obicei de baterii și de componente electronice suplimentare pentru a uniformiza fluxul de energie. Deși eficiente, aceste adăugiri cresc atât costul, cât și complexitatea sistemului.

Electrolizorul cu autoreglare elimină bateriile

Pentru a depăși această limitare, o echipă a colaborat cu Iida Group Holdings Co., Ltd pentru a reproiecta electrolizorul în sine.

Abordarea lor utilizează un electrolit solid special conceput, integrat direct în dispozitiv. Drept urmare, electrolizorul poate îndeplini automat funcția MPPT pe cont propriu, eliminând necesitatea sistemelor de control bazate pe baterii.

În loc să se bazeze pe componente electronice externe, convertoare sau baterii, electrolizorul își ajustează caracteristicile electrice prin propriile proprietăți termice și de impedanță.

Când cercetătorii au testat tehnologia în condiții reale în aer liber, sistemul a produs în mod constant acid formic din apă și CO2, chiar și atunci când nivelul luminii solare fluctua.

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