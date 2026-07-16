Războiul din Iran pune presiune pe companiile aeriene europene. Tot mai multe riscă restructurări sau vânzări

Războiul din Iran și creșterea prețurilor la petrol pun o presiune tot mai mare pe companiile aeriene europene, iar analiștii avertizează că ele ar putea ajunge în fața unor restructurări, vânzări sau chiar insolvențe, potrivit Reuters.

Printre companiile care se află acum în criză se numără easyJet, care este aproape de o preluare susținută de investitori americani, airBaltic, care caută finanțare de urgență pentru a evita incapacitatea de plată, și Norse Atlantic, care analizează opțiuni privind viitorul companiei.

Deși multe companii aeriene și-au refăcut situația financiară după pandemia de COVID-19, scumpirea combustibilului a afectat destul de mult sectorul.

„Cred că propunem, în acest moment, patru sau cinci companii aeriene foarte mari în Europa să se restructureze”, a declarat Barema Bocoum, șeful diviziei EMEA a firmei de consultanță financiară Interpath.

Industria aviatică mondială și-a redus de curând aproape la jumătate estimările de profit pentru 2026, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care a majorat costurile combustibilului și a perturbat rutele aeriene.

Analiștii spun că războiul care se desfășoară în Iran a dus la o creștere a dificultăților cu care companiile se confruntă încă din perioada pandemiei.

„Se simte ca și cum ciclul s-ar fi încheiat aproape înainte de a începe”, a afirmat analistul britanic Rob Morris.

În acest context, companiile aeriene au devenit mult mai prudente în privința extinderii. Airbus și-a redus prognoza privind cererea de aeronave pentru următorii 20 de ani. De fapt, specialiștii spun că operatorii preferă să limiteze investițiile.

„Companiile aeriene mențin, în general, o creștere foarte modestă în SUA, Europa și Asia de Sud-Est. Cu excepția unor excepții, cum ar fi Turkish Airlines, transportatorii sunt în general foarte prudenți în creșterea capacității”, a declarat, pentru Reuters, consultantul în aviație Bertrand Grabowski.

Costurile combustibilului, care pot reprezenta peste o treime din cheltuielile unei companii aeriene, continuă să fie subiectul principal de interes.

Chiar dacă prețurile s-au mai stabilizat în ultimele săptămâni, impredictibilitatea din Orientul Mijlociu ridică semne de întrebare în ceea ce privește posibilitatea operatorilor mai mici de a trece cu bine peste sezonul rece.

„(Companiile aeriene) mai mici sunt cele probabil în pericol”, a spus analistul James Halstead, adăugând că pierderea veniturilor din sezonul estival ar putea fi fatală pentru unele companii.

El a declarat că problemele cele mai mari ar putea apărea la începutul anului viitor: „De obicei, companiile aeriene rămân fără numerar în februarie”.

Care este situația în SUA

Situația este dificilă și în Statele Unite. Creșterea costurilor combustibilului, forța de muncă, întreținerea și leasingul au erodat constant avantajul de cost al companiilor aeriene low-cost. Ca urmare, în luna mai, compania Spirit Airlines s-a prăbușit.

În același timp, specialiștii spun că Wizz Air ar putea deveni o posibilă țintă pentru consolidare.

Compania spune că are suficiente lichidități, însă directorul general Jozsef Varadi a avertizat că alte falimente ar putea apărea spre finalul verii, când rezervările pentru sezonul de iarnă încep să scadă.

„Rămânem oportuniști”, a declarat acesta, precizând că Wizz Air ar putea profita de problemele altor operatori și ar prelua unele dintre rutele acestora.

La rândul său, directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), Willie Walsh, a declarat că unele companii nu vor reuși să facă față costurilor ridicate ale combustibilului.

„Din păcate, cred că vor exista unii transportatori cărora le va fi foarte greu să facă față acestui preț ridicat al combustibilului”, a spus Walsh.