O soluție neașteptată la criză. Cum a reușit o femeie să producă combustibil din deșeuri

Când Lucy Everlyn Atim s-a întors acasă după șase ani petrecuți în Sudanul de Sud, unde a lucrat ca activistă, a descoperit că arborele de shea care îi marcase copilăria dispăruse.

Cunoscut local sub numele de „moyao”, arborele era locul unde ea și prietenii săi se adunau în fiecare dimineață.

Dispariția lui nu a fost un caz izolat. În nordul Ugandei, numeroși arbori de shea au fost tăiați pentru producția de cărbune.

„M-am îngrijorat. Distrugerea arborilor de shea este alarmantă. Acești copaci trebuie protejați, dar oamenii au nevoie și de o sursă alternativă de combustibil”, a declarat Atim pentru Al Jazeera.

Uganda pierde anual aproximativ 122.000 de hectare de pădure, în principal din cauza producției de cărbune și a exploatării forestiere. Aproximativ 90% dintre gospodării folosesc cărbune pentru gătit, iar specii indigene precum arborele de shea și Afzelia africana dispar treptat.

„Am știut că este ceva ce poate fi replicat acasă”

Un studiu a arătat că numărul arborilor maturi de shea de pe terenurile necultivate a scăzut de la aproximativ 20 de exemplare în 2008 la doar 10-15 în 2017.

În perioada în care lucra în Sudanul de Sud, Atim a întâlnit o femeie care producea brichete pentru combustibil din cojile de shea aruncate.

„Am devenit curioasă. Am știut că este ceva ce poate fi replicat și acasă”, își amintește ea.

În 2023, a fondat Moyao Africa Initiative, o întreprindere socială care transformă deșeurile rezultate din procesarea fructelor de shea în brichete pentru combustibil.

Inițiativa are șase angajați și colaborează cu peste 1.200 de femei organizate în grupuri de economii. Acestea colectează deșeurile de shea, produc brichete și procesează untul de shea.

„În majoritatea gospodăriilor, femeile poartă responsabilitatea găsirii combustibilului pentru gătit. Prin instruirea lor pentru a produce și vinde brichete și unt de shea, creăm surse de venit și oferim o alternativă accesibilă la cărbune”, a explicat Atim.

O alternativă practică la cărbune

În districtul Alebtong, femeile învață să transforme cojile de shea în combustibil. Procesul presupune colectarea și zdrobirea cojilor, amestecarea lor cu argilă și făină de manioc, modelarea compoziției în forme compacte și uscarea acestora la soare.

Catherine Akello, lidera unui grup local de femei, spune că înainte folosea doar sâmburii pentru producerea untului de shea, iar cojile erau aruncate.

Cererea pentru aceste brichete este în creștere, însă producția depinde de sezonul recoltei de shea.

Expertul în energie regenerabilă Bosco Odyek afirmă că transformarea cojilor de shea în brichete reprezintă o alternativă practică la cărbune și valorifică materiale care altfel ar fi fost aruncate.