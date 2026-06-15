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Camioanele rusești de combustibil, deghizate în cisterne de lapte pentru a ajunge în Crimeea

După ce forțele ucrainene au distrus liniile de aprovizionare rusești, serviciile logistice militare ale Kremlinului au fost obligate să modifice cisternele de combustibil greu pentru a le face să arate ca niște camioane civile de transport al laptelui, cu scopul de a trece neobservate de serviciile de recunoaștere ucrainene.
Camioanele rusești de combustibil, deghizate în cisterne de lapte pentru a ajunge în Crimeea
Sursă foto: Bellingcat
Daiana Rob
15 iun. 2026, 08:49, Știri externe
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În cadrul unui teledon național – program de difuzare unificat al televiziunilor ucrainene, ce transmit informații despre război și pentru securitatea populației 24 din 7, reprezentantul Marinei ucrainene, a prezentat în detaliu eficacitatea „blocajului logistic” impus de Ucraina în Crimeea ocupată de Rusia.

Întrebat ce efect au perturbările armatei asupra rutelor de transport rusești din regiunile ocupate Kherson și Zaporojie. Pletenchuk, reprezentantul marinei ucrainene a precizat că interdicțiile impuse de ucraineni au determinat rușii să adopte tehnici de camunflaj pentru a proteja convoaiele de combustibil ce se deplasează autostrăzile de pe rutele respective.

„S-a ajuns la punctul în care construiesc deja suprastructuri false peste camioanele de combustibil, deghizându-le în mașini civile. Avem informații că au început să folosească vehicule destinate transportului de produse alimentare – de exemplu, cisterne de lapte – pentru a transporta combustibil”, a declarat Dmytro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene.

Armata rusă a ales să deghizeze camioanele de combustibil tocmai pentru că nu există alte rute de transport greu.

Pletenchuk a precizat că armata rusă refuză să traverseze cu trenul podul peste Strâmtoarea Kerci pentru a ajunge în Crimeea. Și feriboturile, folosite înainte de kremlin, rămân rute de transport ce nu se pot utiliza din cauza avariilor structurale generate în urma ultimelor atacuri cu rachete ucrainene.

Mașinăria de război a Rusiei nu s-a oprit

Reprezentantul marinei Ucrainene avertizează, însă că „mașinăria de război” a Rusiei nu s-a oprit încă. Pletenchuk a recunoscut că infrastructura militară extrem de dezvoltată și complexă a Kremlinului din Crimeea dispune încă de rezerve strategice suficiente pentru operațiuni imediate.

Potrivit lui, avioanele tactice– respectiv cele cu rază scurtă de acțiune – dar și aeronavele strategice –cele cu rază lungă de acțiune – rămân active în bazele aeriene din Crimeea. De asmenea, pe mare, navele de patrulare și corvetele rusești continuă să efectueze ieșiri scurte în Marea Neagră.

„Este un joc pe termen lung. În orice caz, sunt sigur că, în timp, vom putea observa o scădere a activității inamice direct în Crimeea ocupată temporar. Singura întrebare este cum se va manifesta exact acest lucru”, a concluzionat Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene.

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