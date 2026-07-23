NATO modernizează rețeaua de combustibil militar din perioada Războiului Rece printr-o investiție de 27 de miliarde de euro

Statele membre NATO au aprobat miercuri un proiect de 27 de miliarde de euro pentru modernizarea rețelei de transport și distribuție a combustibilului militar, un sistem construit în perioada Războiului Rece, care este foarte important pentru pregătirea Alianței în fața unor eventuale amenințări.

Alianța Nord-Atlantică a anunțat că investiția va fi folosită pentru modernizarea infrastructurii existente de stocare și distribuție a combustibilului, dar și pentru construirea unor noi facilități, inclusiv conducte în estul și sud-estul NATO.

„Investiția de 27 de miliarde de euro va moderniza infrastructura existentă de stocare și distribuție a combustibilului NATO. Aceasta va sprijini noi instalații, inclusiv conducte, în partea de est și de sud-est a Alianței și va asigura că forțele NATO au resursele energetice de care au nevoie pentru pregătirea de război”, se arată în comunicatul organizației.

Acordul a fost semnat de cei 32 de ambasadori ai NATO, în cadrul ultimei reuniuni înainte de vacanța de vară. Potrivit unor diplomați citați de POLITICO, înțelegerea a fost posibilă după ce Turcia a renunțat la o încercare de ultim moment de a amâna adoptarea proiectului.

Pe lângă acest plan important, statele membre au aprobat și majorarea bugetului comun al NATO pentru anul viitor la până la 6,5 miliarde de euro.

Pentru anul 2026, bugetul stabilit de reprezentanți este de 5,3 miliarde de euro, în timp ce Alianța și-a stabilit și prioritățile de investiții pentru următorii cinci ani.

În ceea ce privește modernizarea, în prim-plan este rețeaua de aproximativ 10.000 de kilometri de conducte construită în timpul Războiului Rece, care urmează să fie extinsă și conectată cu statele membre din estul și nordul Europei.

Proiectul este considerat cel mai complex și mai costisitor program finanțat în comun din istoria NATO și ar putea avea o durată de până la 30 de ani.

Acesta include zeci de investiții, de la reabilitarea conductelor existente până la construirea unor noi capacități de stocare a combustibilului.

„Un NATO mai puternic este în curs de elaborare”, a declarat unul dintre diplomații citați de publicație.

Negocierile dintre oficiali au durat destul de multe luni, unele state fiind inițial rezervate din cauza costurilor foarte mari și a duratei proiectului. Ulterior, aceste obiecții au fost retrase.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat acordul politic obținut de statele membre, pe care l-a descris drept „un pas istoric”. Potrivit acestuia, proiectul „va moderniza infrastructura noastră existentă de stocare și distribuție a combustibilului”.

După summitul NATO, Turcia a încercat să redeschidă discuțiile pentru a obține finanțare mai rapidă pentru propriile proiecte.

În cele din urmă, însă, după negocierile conduse de Mark Rutte și după recomandările comandantului suprem al NATO, generalul american Alexus Gregory Grynkewich, toate statele membre au aprobat acordul.