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Războiul dintre SUA și Iran zguduie din nou bursele și prețul petrolului

Bursele americane au oscilat joi, iar prețul petrolului a continuat să fie sub presiune după noile atacuri lansate de Statele Unite și Iran. Investitorii urmăresc cu atenție evoluția conflictului și șansele reluării negocierilor de pace.
Războiul dintre SUA și Iran zguduie din nou bursele și prețul petrolului
Sursa foto: Hepta
Maria Miron
09 iul. 2026, 17:19, Știrile zilei
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La începutul ședinței de tranzacționare, indicele S&P 500, care urmărește evoluția celor mai mari 500 de companii listate din Statele Unite, a crescut cu 0,1%. Dow Jones Industrial Average, unul dintre cei mai vechi indicatori ai bursei americane, a pierdut 33 de puncte, iar Nasdaq Composite, indice dominat de companiile din tehnologie, a urcat tot cu 0,1%, potrivit Associated Press.

Prețul petrolului rămâne ridicat

Prețul petrolului Brent, principalul reper pentru prețul petrolului la nivel mondial, a scăzut cu 0,3%, după ce miercuri urcase puternic și depășise pentru scurt timp pragul de 80 de dolari pe baril. Înainte de izbucnirea războiului cu Iranul, Brent se tranzacționa în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.

Tensiunile au crescut din nou după ce Statele Unite au lansat miercuri noi lovituri aeriene asupra Iranului. Joi, Teheranul a răspuns prin atacuri asupra Bahrainului, Kuweitului și Qatarului, aliați ai Washingtonului în Orientul Mijlociu. noi lovituri aeriene asupra Iranului.

Președintele Donald Trump declarase cu o zi înainte că armistițiul temporar a căzut, iar negocierile pentru pace rămân incerte. Între timp, eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului continuă, iar piețele financiare reacționează prudent la fiecare nouă evoluție.

Benzina se scumpește în SUA

În Statele Unite, scăderea prețurilor la benzină s-a oprit în această săptămână. Potrivit AAA, cea mai mare organizație americană care monitorizează prețurile carburanților, prețul mediu pentru un galon (aproximativ 3,8 litri) de benzină obișnuită a ajuns joi la 3,85 dolari, cu 69 de cenți peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Investitorii așteaptă acum rezultatele financiare ale marilor bănci și companii americane, precum și noile date despre piața muncii și vânzările de locuințe din SUA, pentru a evalua starea economiei și direcția în care s-ar putea îndrepta piețele financiare.

Cum reacționează bursele din Europa și Asia

În Europa, FTSE 100, indicele principal al Bursei din Londra, a scăzut cu 0,7%, iar CAC 40, principalul indice al Bursei din Paris, a urcat cu 0,3%. DAX, indicele care reunește cele mai importante companii listate la Bursa din Frankfurt, a avansat cu 0,1%.

Pe piețele asiatice, Nikkei 225, principalul indice bursier al Japoniei, a crescut cu 1,4%, iar Kospi, indicele principal al Bursei din Coreea de Sud, a închis pe plus, susținut de avansul producătorului de cipuri SK Hynix. În China, Shanghai Composite, indicele principal al Bursei din Shanghai, a urcat cu 1,7%, în timp ce Hang Seng, indicele Bursei din Hong Kong, a scăzut cu 0,7%.

Ce poate influența piețele

Investitorii urmăresc cu atenție ce se va întâmpla în perioada următoare. Reluarea negocierilor și un nou acord de încetare a focului ar calma piețele și ar duce la scăderea prețului petrolului. În schimb, noi atacuri sau implicarea altor state din Orientul Mijlociu ar alimenta din nou îngrijorările privind aprovizionarea cu petrol și ar provoca noi fluctuații pe bursele din întreaga lume.

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