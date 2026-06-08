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Hidrogen mai ieftin decât cel verde și albastru? Cercetătorii susțin că au găsit soluția

Cercetătorii  au dezvoltat o nouă metodă de producere a hidrogenului la temperaturi scăzute, care ar putea face ca acest combustibil curat să fie mai ieftin și mai ușor de obținut.
Hidrogen mai ieftin decât cel verde și albastru? Cercetătorii susțin că au găsit soluția
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
08 iun. 2026, 15:10, Life-Inedit
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Tehnica ar putea fi utilizată atât în instalații centralizate de mari dimensiuni, cât și în sisteme locale mai mici, care valorifică căldura reziduală provenită din marile operațiuni industriale, arată Science Daily.

Hidrogenul este cel mai abundent element din univers și este considerat pe scară largă o sursă importantă de energie curată.

Atunci când este utilizat pe post de combustibil, acesta produce doar apă și căldură, în loc de dioxid de carbon și alți poluanți asociați cu combustibilii fosili.

Hidrogenul poate alimenta, de asemenea, pilele de combustibil care generează energie electrică.

În ciuda acestor avantaje, aproximativ 95 % din producția actuală de hidrogen depinde în continuare de combustibilii fosili.

Un nou catalizator reduce dramatic temperaturile de producție a hidrogenului

O metodă promițătoare de producere a hidrogenului este prin scindarea termochimică a apei, un proces în care un catalizator separă apa în hidrogen și oxigen.

Sistemele termochimice existente necesită temperaturi extrem de ridicate.

Scindarea apei are loc de obicei la 700-1000 °C, în timp ce etapa de regenerare a catalizatorului necesită adesea temperaturi de 1300-1500 °C înainte ca un alt ciclu de producție să poată începe.

O echipă de cercetători a demonstrat că aceste temperaturi pot fi reduse semnificativ prin utilizarea unui catalizator pe bază de perovskit.

Conform concluziilor publicate, noul catalizator a generat cantități substanțiale de hidrogen la temperaturi cuprinse între 150 și 500 °C.

De asemenea, acesta a putut fi regenerat la temperaturi cuprinse între 700 și 1000 °C, cu aproximativ 500 °C mai puțin decât în cazul abordărilor actuale.

Avantaje potențiale de cost față de hidrogenul verde și albastru

Cercetătorii au efectuat, de asemenea, o analiză economică preliminară.

Rezultatele lor sugerează că separarea apei folosind noul catalizator de perovskit ar putea produce hidrogen la un cost mai mic decât atât hidrogenul verde (produs din apă prin electroliză), cât și hidrogenul albastru (produs din metan cu captarea și stocarea carbonului).

Beneficiul economic a părut deosebit de puternic în zonele în care energia electrică din surse regenerabile este relativ ieftină, inclusiv în țări precum Australia.

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