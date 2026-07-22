Prima pagină » Știrile zilei » Spania pregătește cea mai mare conductă submarină de hidrogen din lume: va alimenta Europa cu energie verde

Spania pregătește cea mai mare conductă submarină de hidrogen din lume: va alimenta Europa cu energie verde

Un proiect strategic susținut de UE ar putea transforma Peninsula Iberică într-un mare exportator de energie.
Spania pregătește cea mai mare conductă submarină de hidrogen din lume: va alimenta Europa cu energie verde
Foto: unsplash
Mădălina Dinu
22 iul. 2026, 13:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Spania, alături de Franța, Germania și Portugalia, avansează cu proiectul BarMar, o conductă submarină de hidrogen care va lega Barcelona de Marsilia și va transporta până la 2 milioane de tone anual. Infrastructura face parte din coridorul H2Med, considerat esențial pentru securitatea energetică a Europei.

Proiectul a intrat în faza de inginerie detaliată, după finalizarea studiilor preliminare și a consultărilor publice. Obiectivul este ca această rețea să devină operațională în 2032, facilitând transportul hidrogenului regenerabil produs în Spania și Portugalia către marile centre industriale europene.

Conducta, cu o lungime de aproximativ 400 de kilometri, va traversa Marea Mediterană și va fi construită din zeci de mii de țevi din oțel, instalate cu ajutorul unor nave specializate. Proiectul beneficiază de sprijin financiar european și este inclus pe lista infrastructurilor strategice ale Uniunii Europene.

Succesul inițiativei depinde însă de reducerea costurilor hidrogenului verde și de dezvoltarea unei cereri industriale suficiente. Dacă aceste condiții vor fi îndeplinite, Spania ar putea deveni unul dintre principalii exportatori de energie regenerabilă din Europa.

CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
A fost arestat unul dintre sabotorii ucraineni care au aruncat în aer conductele Nord Stream pe 26 septembrie 2022
Gandul
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Libertatea
4 zodii chinezești pentru care viața devine mai ușoară pe 22 iulie. Problemele încep să se rezolve
CSID
Update surpriză pentru Tesla în România. Grok vine cu modul 18+ și alte personalități AI
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia