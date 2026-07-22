Spania pregătește cea mai mare conductă submarină de hidrogen din lume: va alimenta Europa cu energie verde

Spania, alături de Franța, Germania și Portugalia, avansează cu proiectul BarMar, o conductă submarină de hidrogen care va lega Barcelona de Marsilia și va transporta până la 2 milioane de tone anual. Infrastructura face parte din coridorul H2Med, considerat esențial pentru securitatea energetică a Europei.

Proiectul a intrat în faza de inginerie detaliată, după finalizarea studiilor preliminare și a consultărilor publice. Obiectivul este ca această rețea să devină operațională în 2032, facilitând transportul hidrogenului regenerabil produs în Spania și Portugalia către marile centre industriale europene.

Conducta, cu o lungime de aproximativ 400 de kilometri, va traversa Marea Mediterană și va fi construită din zeci de mii de țevi din oțel, instalate cu ajutorul unor nave specializate. Proiectul beneficiază de sprijin financiar european și este inclus pe lista infrastructurilor strategice ale Uniunii Europene.

Succesul inițiativei depinde însă de reducerea costurilor hidrogenului verde și de dezvoltarea unei cereri industriale suficiente. Dacă aceste condiții vor fi îndeplinite, Spania ar putea deveni unul dintre principalii exportatori de energie regenerabilă din Europa.

CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.