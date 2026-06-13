„Premieră mondială”. Primul motor pe hidrogen de mare capacitate din lume a început să producă energie electrică

Susținătorii acestei tehnologii afirmă că aceasta ar putea contribui la echilibrarea sistemelor de energie regenerabilă fără emisii de carbon, arată Euronews.

Producătorul său afirmă că este o premieră mondială în domeniul generării de energie la scară largă.

Tehnologia a fost dezvoltată de compania finlandeză de energie Wärtsilä și testată la instalația sa din nordul Spaniei.

Motorul funcționează exclusiv pe bază de hidrogen și este conceput pentru a contribui la rezolvarea uneia dintre cele mai mari provocări ale energiei regenerabile: furnizarea de energie electrică atunci când energia eoliană și solară nu generează suficientă energie.

Reprezentanții companiei afirmă că motoarele alimentate cu hidrogen ar putea contribui la echilibrarea rețelelor electrice viitoare fără a produce emisii de carbon.

Spre deosebire de pilele de combustie cu hidrogen, sistemul utilizează un motor cu ardere internă de mare capacitate adaptat să funcționeze cu hidrogen pur.

Wärtsilä afirmă că mai multe unități ar putea fi combinate în cele din urmă în centrale electrice la scară industrială, capabile să producă sute de megawați de energie electrică.

Cu toate acestea, experții spun că rămân obstacole majore. Utilizarea pe scară largă a hidrogenului ar necesita investiții semnificative în infrastructura de producție, stocare și transport, precum și un sprijin politic mai puternic.

Testul are loc în contextul în care Spania continuă să-și extindă energia regenerabilă, energia eoliană și solară reprezentând o pondere din ce în ce mai mare din producția de energie electrică a țării.