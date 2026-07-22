„Acesta nu va mai fi un război convențional”

„Rusia este pregătită pentru orice evoluție în contextul militarizării Uniunii Europene, dar nu are de gând să atace pe nimeni. Dacă Europa începe un conflict cu Moscova, acesta nu va mai fi un război convențional. Rusia este îngrijorată de rapoartele conform cărora Germania își dezvoltă propriul program nuclear”, a declarat astăzi șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că NATO estimează că Germania va dezvolta o bombă nucleară în decurs de un an. O declarație de pe site-ul serviciului a precizat că, „potrivit informațiilor primite de SVR”, aliații occidentali ai Berlinului remarcă amploarea activității sale actuale în „domenii sensibile” – știința materialelor specializate, fizica undelor de șoc și fizica nucleară și a neutronilor. Treizeci de universități germane și importante companii militare-industriale, inclusiv Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group și Umarex GmbH, sunt implicate în aceste lucrări, potrivit unui comunicat de presă al SVR . Materialele și echipamentele sunt testate în mod regulat pe terenurile de antrenament ale Forțelor Terestre Germane, a adăugat agenția. „Experții militari NATO consideră că Berlinul este capabil să producă independent materialul necesar în termen de una până la trei luni”, afirmă SVR, „și să construiască un dispozitiv exploziv nuclear funcțional în termen de un an”.

Discuții cu SUA pe tema Ucrainei

Lavrov a vorbit și despre reluarea inițiativei din Marea Neagră. El a spus că Moscova nu a primit nicio propunere de reînnoire a Inițiativei privind cerealele din Marea Neagră iar ONU a jucat un „rol nu tocmai nobil în Inițiativa de la Marea Neagră”, care a fost implementată unilateral și în interesul Ucrainei.

Șeful diplomației ruse susține că, în anumite țări, sentimentele privind necesitatea de a deține arme nucleare vor crește după agresiunea împotriva Iranului. „Statele Unite și Rusia, fiind cele mai mari puteri nucleare, trebuie să comunice, iar lipsa unui dialog ar fi iresponsabilă”, a menționat el.

Atât șeful diplomației americane, Marco Rubio, cât și Serghei Lavrov au confirmat că joi vor avea loc discuții bilaterale între SUA și Rusia.

„Întâlnirea cu Rubio a fost stabilită și va avea loc pe 23 iulie, în prima parte a zilei”, a declarat Lavrov. El spune că îl va întreba pe Rubio despre declarațiile lui Trump referitoare la posibilitatea unei soluționări rapide a conflictului din Ucraina.

Șeful Ministerului de Externe al Federației Ruse a menționat că întâlnirea cu Rubio va fi „în orice caz, utilă”. „Americanii participă direct la îndrumarea armelor ucrainene către ținte din Federația Rusă, inclusiv către obiective civile. Rusia presupune că Statele Unite nu au abandonat încă propriile propuneri privind Ucraina, care au fost discutate în Alaska„, a afirmat el.