Prima pagină » Știri externe » Rusia lovește din nou Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Zelenski la summitul NATO. Cel puțin șapte morți în atacurile din timpul nopții

Rusia lovește din nou Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Zelenski la summitul NATO. Cel puțin șapte morți în atacurile din timpul nopții

Noi atacuri rusești asupra Ucrainei au provocat moartea a cel puțin șapte persoane, chiar în ziua în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Donald Trump la summitul NATO de la Ankara. Bombardamentele au vizat mai multe regiuni ale țării, inclusiv capitala Kiev, arată Euronews.
Rusia lovește din nou Ucraina înaintea întâlnirii Trump - Zelenski la summitul NATO. Cel puțin șapte morți în atacurile din timpul nopții
Sursa foto: State Emergency Service of Ukraine / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
08 iul. 2026, 13:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Atacurile au avut loc în noaptea de marți spre miercuri și au afectat Kievul, precum și regiunile Nikolaev, Harkov și Herson. Potrivit autorităților ucrainene, citate de Euronews, o persoană a murit în capitală, după ce o rachetă a provocat incendii la mai multe depozite.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că una dintre explozii s-a produs la scurt timp după miezul nopții, înainte ca sistemul de avertizare aeriană să emită alarma. Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor, în condițiile în care sirenele reprezintă principalul mijloc de avertizare înaintea atacurilor cu rachete.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko. Sursa foto: X

Victime în mai multe regiuni ale Ucrainei

În regiunea Nikolaev, din sudul țării, o mamă și fiica sa au fost ucise în urma unui atac cu bombe aeriene ghidate, a anunțat șeful administrației militare regionale, Vitalii Kim. Alte două persoane și-au pierdut viața în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, iar încă două au fost ucise în regiunea Herson, aflată în apropierea liniei frontului. Atacurile continuă seria bombardamentelor intense lansate de Rusia în ultimele zile. Potrivit autorităților de la Kiev, peste 50 de persoane au fost ucise în capitala ucraineană de la începutul lunii, în urma atacurilor cu rachete balistice și drone.

Zelenski cere noi sisteme Patriot la summitul NATO

Escaladarea atacurilor are loc în paralel cu summitul NATO desfășurat la Ankara, unde Volodimir Zelenski încearcă să obțină sprijin suplimentar din partea aliaților occidentali. Una dintre principalele solicitări ale liderului ucrainean este livrarea de muniție pentru sistemele americane Patriot, considerate esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice rusești, mult mai greu de neutralizat decât dronele sau rachetele de croazieră. Întâlnirea dintre Zelenski și Donald Trump este urmărită cu atenție, în contextul în care sprijinul militar occidental pentru Ucraina și viitorul angajament al Statelor Unite în Europa reprezintă teme centrale ale summitului NATO.

Ucraina spune că a lovit nave din „flota din umbră” a Rusiei

În același timp, Ucraina susține că și-a intensificat operațiunile împotriva așa-numitei „flote din umbră” folosite de Rusia pentru exporturile de petrol. Comandantul forțelor ucrainene de drone a afirmat că, în ultimele 72 de ore, au fost lovite 21 de nave rusești din Marea Neagră și Marea Azov. Aceste petroliere sunt considerate importante pentru economia rusă, deoarece contribuie la exporturile de petrol și la finanțarea efortului de război. Conflictul intră astfel într-o nouă fază de intensificare, în timp ce liderii NATO discută la Ankara despre consolidarea apărării Alianței și despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Nicușor Dan, moment de blocaj la Summitul NATO. Întrebarea despre o miză strategică a României l-a prins nepregătit
Gandul
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Cel mai lung proces de mare corupție din România. Prima sentință, cu faptele prescrise, după 13 ani și 154 de amânări. Justiția a avut nouă miniștri cât timp a fost judecat „Lotul Oniga”
Libertatea
Boala de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome. Două analize simple o pot depista din timp
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da