Serghei Lavrov respinge înghețarea frontului în Ucraina: „Nu vom crede pe cuvânt pe nimeni”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că Rusia nu este de acord cu oprirea luptelor pe actuala linie a frontului ca punct de plecare pentru negocierile de pace cu Ucraina.

Acesta a susținut că Moscova a fost deja „înșelată” în timpul negocierilor eșuate din 2022 și nu intenționează să repete aceeași experiență, scrie Kyiv Post.

Vorbind la forumul internațional „Primakov Readings”, Lavrov a spus că Rusia rămâne deschisă dialogului, însă a adăugat că discuțiile trebuie purtate cu ceea ce a numit „propuneri sensibile” și „oameni rezonabili” din partea ucraineană.

„Nu vom crede pe cuvânt pe nimeni”, a declarat Lavrov.

Serghei Lavrov a respins ideea unui armistițiu pe zona respectivă înainte de începerea negocierilor. El a spus că Moscova a încercat o abordare asemănătoare în timpul negocierilor de la Istanbul, desfășurate în primele luni ale războiului.

Potrivit lui, Rusia și-ar fi retras trupele din apropierea Kievului și ar fi oprit operațiunile militare ca un „gest de bunăvoință”, însă negocierile nu au mai continuat.

Poziția Kievului privind înghețarea frontului

De partea cealaltă, Kievul a propus în repetate rânduri înghețarea conflictului pe actualele linii ale frontului ca bază pentru un eventual acord de pace.

În schimb, președintele rus Vladimir Putin a spus că orice soluție negociată ar presupune ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk.

Sunt incluse și zonele care se află încă sub control ucrainean și pe care armata rusească nu a reușit să le cucerească după mai bine de un deceniu de confruntări.

„Suntem gata să le reluăm [negocierile] în orice moment, de unde au rămas”, a declarat Lavrov marți, în cadrul unei mese rotunde organizate la Academia Diplomatică a Ministerului rus de Externe.

Totodată, Lavrov l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că formulează cereri „grosolane și nerealiste” și a declarat că aliații europeni ai Kievului împiedică ajungerea la o soluție.

În același context, Vladimir Putin a declarat marți că Rusia este dispusă să negocieze cu Ucraina, însă doar pe baza acordurilor discutate la Istanbul în 2022.

Dar deși Zelenski a cerut în mod repetat președintelui rus să vină la discuții directe, Putin a respins posibilitatea unor negocieri, spunând la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg că o astfel de întâlnire ar fi „inutilă”.

Într-o scrisoare deschisă transmisă pe 4 iunie, liderul ucrainean i-a solicitat lui Putin o întâlnire față în față și a propus o discuție în marja summitului G7.