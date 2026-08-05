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Negocieri secrete la Viena pe tema Ucrainei. Cine a participat

Foști oficiali ruși și UE au purtat discuții despre Ucraina, relatează Bloomberg.
Negocieri secrete la Viena pe tema Ucrainei. Cine a participat
Sorina Matei
05 aug. 2026, 13:54, Știri externe
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Foști oficiali din Rusia, Franța, Marea Britanie și Germania s-au întâlnit la Viena în iulie pentru a discuta posibilele condiții pentru o soluționare pașnică a conflictului Rusia-Ucraina, a relatat Bloomberg , citând surse.

Potrivit surselor agenției, fostul consilier britanic pentru securitate națională Tim Barrow, fostul secretar de stat german Markus Ederer și diplomatul francez Pierre Vimont au fost prezenți la întâlnire. Sursa Bloomberg a refuzat să-l numească pe fostul oficial rus.

Potrivit jurnaliștilor, Germania, Franța și Regatul Unit colaborează în prezent cu Ucraina pentru a organiza negocieri directe cu Rusia.

Sursele Bloomberg au refuzat să precizeze dacă întâlnirea foștilor oficiali de la Viena a fost sancționată de țările UE3. Cu toate acestea, au menționat că autoritățile britanice salută aceste eforturi, iar Franța este la curent cu aceste contacte.

Alte discuții secrete

Pe 21 iulie, președintele azer Ilham Aliyev a anunțat alte discuții secrete între oficiali ruși și germani la Baku.

Potrivit acestuia, partea rusă a fost reprezentată de fostul prim-ministru rus Viktor Zubkov și de președintele Consiliului Prezidențial pentru Societatea Civilă și Drepturile Omului, Valery Fadeyev. În cadrul întâlnirii, a declarat dl Aliyev, s-a discutat o soluționare pașnică a conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Ultimele negocieri de la Geneva

Negocierile de pace dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina au avut loc la Geneva în februarie 2026, unde au fost discutate probleme teritoriale, militare, politice, economice și de securitate. Atmosfera din timpul consultărilor a fost tensionată și acestea au durat două zile. În decembrie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a purtat discuții cu liderii Franței, Emmanuel Macron, Germaniei, Friedrich Merz, și cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, discutând o soluționare a conflictului Rusia-Ucraina în „termeni destul de duri”.

În noiembrie 2025, Ucraina s-a aflat într-o situație dificilă, nevoită să echilibreze problemele teritoriale cu presiunea SUA de a accepta un plan de pace. Partea americană, reprezentată de trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, a insistat asupra unei decizii imediate din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, sperând ca un acord să fie aprobat până la Crăciun. Germania, Franța și Regatul Unit s-au întâlnit la Londra pe 8 decembrie 2025 pentru a conveni asupra unor acțiuni suplimentare privind Ucraina și pentru a discuta planul de pace al SUA.

În februarie 2026, Volodimir Zelenski a instruit delegația de negocieri să ridice problema unei întâlniri personale cu președintele Vladimir Putin, subliniind că orice acord cu Rusia trebuie supus unui referendum. În mai 2026, directorul SVR, Serghei Narîșkin, a declarat că Rusia va căuta să pună capăt ostilităților prin mijloace militar-tehnice dacă nu se poate ajunge la o soluție diplomatică.

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