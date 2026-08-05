UE încasează încă 1,4 miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei

Uniunea Europeană a încasat, la 3 august, încă 1,4 miliarde de euro din profiturile generate de activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, iar acești bani vor fi folosiți pentru sprijinirea Ucrainei.

Potrivit unui comunicat de presă, suma reprezintă al cincilea transfer de acest tip, fiind menit să acopere veniturile acumulate în prima jumătate a anului 2026. De la blocarea activelor rusești, acestea au generat profituri excepționale de aproximativ 8 miliarde de euro.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că fondurile vor contribui la susținerea Ucrainei în fața agresiunii ruse.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerea pe care a cauzat-o. Și folosim veniturile din activele rusești blocate pentru a ne asigura că o va face. Punem la dispoziția Ucrainei o sumă suplimentară de 1,4 miliarde EUR. Acest lucru va sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei.”, a transmis președinta CE.

Banii provin din activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în cadrul sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană după declanșarea războiului din Ucraina.

Deși activele rămân blocate, dobânzile generate de acestea nu aparțin Rusiei. Consiliul UE a decis, la propunerea Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant, ca profiturile nete să fie direcționate către sprijinirea Ucrainei.

Potrivit deciziei europene, 95% din sumă va fi folosită prin Mecanismul de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina (ULCM).

Acesta oferă sprijin nerambursabil pentru a ajuta Ucraina să ramburseze împrumutul de asistență macrofinanciară din partea UE plătit pe parcursul anului 2025, precum și împrumuturile acordate de creditorii bilaterali ai G7 în cadrul inițiativei G7 „Împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare (ERA)”.

Valoarea totală a acestui program este de 45 de miliarde de euro.

Restul de 5% va fi direcționat către Instrumentul european pentru pace (IEP), care are rolul de a acoperii nevoile urgente ale Ucrainei în domeniul militar și al apărării.

De unde a pornit totul

Activele Băncii Centrale a Rusiei au fost înghețate după invazia Rusiei în Ucraina, iar sancțiunile europene au împiedicat orice tranzacții cu acestea.

În februarie 2024, la propunerea Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant, Consiliul UE a decis ca instituțiile care păstrează activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei să separe profiturile obținute din acestea și să nu le poată folosi.

Ulterior, la data de 21 mai 2024, Consiliul Uniunii Europene a adoptat actele juridice care permit folosirea acestor profituri pentru sprijinirea Ucrainei.

În decembrie 2025, Consiliul UE a decis, prin Regulamentul 2025/2600, să interzică pe termen lung transferarea activelor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei înapoi către Rusia.