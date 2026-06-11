Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Pedepsirea fizică a copiilor ar putea duce la note mai mici la examene

Pedepsirea fizică a copiilor ar putea duce la note mai mici la examene

Un studiu a arătat că pedepsirea fizică a copiilor ar putea avea ca rezultat note școlare mai slabe sau ar putea conduce la un comportament mai riscant în adolescență.
Pedepsirea fizică a copiilor ar putea duce la note mai mici la examene
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
11 iun. 2026, 20:55, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cercetătorii au studiat impactul pedepselor fizice asupra a 19.000 de copii născuți în Marea Britanie între anii 2000 și 2002, la vârstele de trei, cinci și șapte ani, arată BBC.

Ei au observat că pedepsirea fizică „nu aduce absolut niciun beneficiu”. Aceștia au solicitat ca Anglia și Irlanda de Nord să o interzică, la fel ca Scoția și Țara Galilor.

Ministerul Educației din Anglia a declarat că guvernul nu are în plan să modifice legea privind pedepsirea fizică, dar că siguranța și bunăstarea copiilor reprezintă o prioritate a guvernului.

Cercetătoarea principală, prof. asociat Anja Heilmann, a spus că studiul a constatat că pedepsele fizice „nu ajută copiii, iar toate efectele pe care le-am constatat au indicat un rezultat dăunător”.

Ca parte a studiului asupra celor 19.000 de copii, echipa a analizat 7.559 de elevi din Anglia care au susținut examenele GCSE, comparându-i cu baza de date națională a elevilor pentru a determina ce note au obținut la examene.

Observațiile studiului

S-a observat că, în cazul celor care au fost loviți, probabilitatea de a nu obține cinci note de trecere (A*-C) la nivelul GCSE, inclusiv la engleză și matematică, a crescut cu 5,7 puncte procentuale.

Studiul a constatat, de asemenea, că tinerii de 14 ani care au fost supuși pedepselor fizice în copilărie aveau o probabilitate cu 33% mai mare de a se angaja în comportamente riscante, inclusiv intimidarea.

Studiul a fost de natură observațională, ceea ce înseamnă că cercetătorii au compilat rezultatele din chestionarele completate de familiile copiilor care au fost pedepsiți fizic.

Cu toate acestea, analiza lor nu a putut dovedi o legătură directă între pedepsele corporale și rezultate, deoarece alți factori ar fi putut influența viața unui copil pe parcursul perioadei de cercetare.

Scoția a devenit prima regiune din Regatul Unit care a interzis pedepsele fizice aplicate copiilor sub 16 ani. Interdicția ca părinții să-și lovească copiii a intrat în vigoare în 2020. Țara Galilor a urmat acest exemplu în 2022.

Unii susțin că o interdicție ar oferi tinerilor protecție legală împotriva agresiunii, în timp ce alții au spus că ar putea incrimina părinții.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
Alertă la Pentagon! Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate!
Gandul
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Donald Trump anunță un „acord istoric” cu Iranul care va fi parafat chiar în acest weekend în Europa
Libertatea
Cine poate primi locuință socială în 2026? Românii care au dreptul la chirii mult sub prețul pieței
CSID
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia