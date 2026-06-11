Pedepsirea fizică a copiilor ar putea duce la note mai mici la examene

Cercetătorii au studiat impactul pedepselor fizice asupra a 19.000 de copii născuți în Marea Britanie între anii 2000 și 2002, la vârstele de trei, cinci și șapte ani, arată BBC.

Ei au observat că pedepsirea fizică „nu aduce absolut niciun beneficiu”. Aceștia au solicitat ca Anglia și Irlanda de Nord să o interzică, la fel ca Scoția și Țara Galilor.

Ministerul Educației din Anglia a declarat că guvernul nu are în plan să modifice legea privind pedepsirea fizică, dar că siguranța și bunăstarea copiilor reprezintă o prioritate a guvernului.

Cercetătoarea principală, prof. asociat Anja Heilmann, a spus că studiul a constatat că pedepsele fizice „nu ajută copiii, iar toate efectele pe care le-am constatat au indicat un rezultat dăunător”.

Ca parte a studiului asupra celor 19.000 de copii, echipa a analizat 7.559 de elevi din Anglia care au susținut examenele GCSE, comparându-i cu baza de date națională a elevilor pentru a determina ce note au obținut la examene.

Observațiile studiului

S-a observat că, în cazul celor care au fost loviți, probabilitatea de a nu obține cinci note de trecere (A*-C) la nivelul GCSE, inclusiv la engleză și matematică, a crescut cu 5,7 puncte procentuale.

Studiul a constatat, de asemenea, că tinerii de 14 ani care au fost supuși pedepselor fizice în copilărie aveau o probabilitate cu 33% mai mare de a se angaja în comportamente riscante, inclusiv intimidarea.

Studiul a fost de natură observațională, ceea ce înseamnă că cercetătorii au compilat rezultatele din chestionarele completate de familiile copiilor care au fost pedepsiți fizic.

Cu toate acestea, analiza lor nu a putut dovedi o legătură directă între pedepsele corporale și rezultate, deoarece alți factori ar fi putut influența viața unui copil pe parcursul perioadei de cercetare.

Scoția a devenit prima regiune din Regatul Unit care a interzis pedepsele fizice aplicate copiilor sub 16 ani. Interdicția ca părinții să-și lovească copiii a intrat în vigoare în 2020. Țara Galilor a urmat acest exemplu în 2022.

Unii susțin că o interdicție ar oferi tinerilor protecție legală împotriva agresiunii, în timp ce alții au spus că ar putea incrimina părinții.