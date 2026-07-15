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Vizitele la muzee, cinema și teatru ar putea ajuta organismul să rămână biologic mai tânăr

Persoanele care frecventează în mod regulat muzeele, teatrele, concertele și cinematografele ar putea face mai mult decât să se distreze. Un nou studiu sugerează că aceste activități culturale sunt asociate cu o vârstă fiziologică mai tânără.
Vizitele la muzee, cinema și teatru ar putea ajuta organismul să rămână biologic mai tânăr
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
15 iul. 2026, 08:43, Ştiinţă-Sănătate
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Rezultatele studiului vin să completeze dovezile tot mai numeroase conform cărora menținerea unei vieți active din punct de vedere social și cultural ar putea juca un rol important în îmbătrânirea sănătoasă.

Toată lumea îmbătrânește, dar ritmul în care organismul îmbătrânește poate varia de la o persoană la alta, explică ScienceDaily.

Vârsta fiziologică reflectă cât de bine funcționează organismul și poate diferi de vârsta cronologică, care reprezintă pur și simplu numărul de ani pe care o persoană i-a trăit.

Activitățile culturale și îmbătrânirea biologică

Cercetări anterioare au stabilit o legătură între activitățile culturale, precum mersul la cinema, la muzee și la spectacole live, și o sănătate și o stare de bine mai bune la persoanele în vârstă. Cu toate acestea, relativ puține studii au explorat dacă aceste activități sunt legate de îmbătrânirea fiziologică în sine.

Cercetătorii de la Institutul de Știință din Tokyo, Japonia, afirmă că au realizat primul studiu longitudinal care examinează această relație. Aceștia țin cont în același timp de factorii nemăsurați care rămân stabili în timp.

Modul în care studiul a măsurat îmbătrânirea

Echipa a analizat datele a 1.899 de adulți. Participanții au furnizat date în cadrul a cel puțin două runde de sondaje desfășurate în 2004/2005, 2006/2007 sau 2008/2009.

Pentru a estima vârsta fiziologică, asistenții medicali au măsurat 10 indicatori ai sănătății fizice, printre care presiunea pulsului, tensiunea arterială diastolică, volumul expirator forțat, concentrația de hemoglobină, fibrinogenul, hemoglobina glicată, colesterolul lipoproteinelor cu densitate scăzută (LDL), indicele de masă corporală (IMC), forța de prindere și viteza de mers. Aceste măsurători au fost combinate într-un singur scor al vârstei fiziologice.

Participanții au raportat, de asemenea, cât de des mergeau (a) la cinema, (b) la un muzeu sau la o galerie de artă și (c) la teatru, la un concert sau la operă. Fiecare activitate a fost notată pe o scară de la 0 (niciodată) la 5 (de două ori pe lună sau mai des), rezultând un scor total al implicării culturale cuprins între 0 și 15.

Un nivel mai ridicat de implicare culturală asociat cu un organism mai tânăr

Persoanele cu un nivel mai ridicat de implicare culturală, definit ca participarea la activități culturale cel puțin o dată la câteva luni, aveau o vârstă fiziologică medie de 66,9 ani. În comparație, cei cu un nivel mai scăzut de participare aveau o vârstă fiziologică medie de 69,9 ani, o diferență de aproximativ trei ani.

Participanții cu un nivel mai ridicat de implicare culturală erau, de asemenea, mai des femei, aveau un statut socio-economic mai ridicat, erau angajați și se bucurau deja de o stare generală de sănătate mai bună.

După ajustarea pentru factori precum venitul gospodăriei, ocuparea forței de muncă și afecțiunile cronice, cercetătorii au constatat că fiecare creștere cu un punct a scorului de implicare culturală era asociată cu o reducere de 0,085 ani (31 de zile) a vârstei fiziologice.

De ce activitățile culturale ar putea fi importante

Cercetătorii sugerează câteva explicații posibile pentru această asociere. Activitățile culturale pot consolida legăturile sociale, pot încuraja obiceiuri de viață mai sănătoase și pot contribui la o sănătate mentală mai bună. Toate acestea pot contribui la încetinirea îmbătrânirii fiziologice.

Deoarece studiul a fost de natură observațională, acesta nu poate determina dacă activitățile culturale încetinesc în mod direct îmbătrânirea.

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