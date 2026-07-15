Un nou senzor detectează dopamina din lacrimi. Testul ar putea diagnostica boala Parkinson mult mai rapid

Un test realizat pe baza unei simple probe de lacrimi ar putea deveni, în viitor, un instrument util pentru diagnosticarea timpurie a unor boli neurologice precum Parkinson sau Alzheimer, relatează publicația Bild. Cercetătorii din Brazilia au dezvoltat un senzor capabil să detecteze cantități foarte mici de dopamină în lichidul lacrimal, deschizând perspectiva unor metode de diagnostic mai rapide și mai puțin invazive decât cele utilizate în prezent.

Deși rezultatele sunt considerate încurajatoare, oamenii de știință avertizează că tehnologia a fost testată doar în condiții de laborator, iar până la utilizarea sa în cabinetele medicale vor fi necesare studii clinice ample pe pacienți.

De ce este importantă dopamina

Dopamina este unul dintre cei mai importanți neurotransmițători din organism, fiind implicată în controlul mișcărilor, motivației, proceselor de învățare și reglarea emoțiilor.

Modificările nivelului de dopamină sunt asociate cu mai multe afecțiuni neurologice și psihice, printre care boala Parkinson, Alzheimer, schizofrenia și depresia. În prezent, evaluarea acestor tulburări presupune investigații complexe, iar identificarea unor metode rapide și neinvazive reprezintă o prioritate pentru cercetători.

Pornind de la această nevoie, o echipă de la Universitatea Federală din Pelotas, Brazilia, a încercat să demonstreze că dopamina poate fi măsurată cu precizie și din lacrimi.

Un senzor bazat pe grafen

Pentru studiu, cercetătorii au construit mai multe variante de senzori folosind grafen obținut prin inducție laser, un material pe bază de carbon apreciat pentru conductivitatea sa electrică foarte ridicată.

Cea mai performantă versiune a fost acoperită cu nitrat de nichel și uree, combinație care a permis detectarea unor concentrații foarte mici de dopamină.

În timpul experimentelor, senzorul a oferit rezultate aproape identice la măsurători repetate și și-a păstrat performanțele timp de aproximativ o săptămână. Testele realizate pe lichid lacrimal artificial au indicat o acuratețe apropiată de 100% în identificarea dopaminei.

Potrivit autorilor, rezultatele demonstrează că măsurarea acestui neurotransmițător prin intermediul lacrimilor este posibilă din punct de vedere tehnic și ar putea reprezenta baza unor teste rapide utilizate în viitor în spitale sau cabinete medicale.

Tehnologia nu este pregătită pentru utilizarea medicală

Cercetătorii subliniază însă că descoperirea trebuie interpretată cu prudență. Experimentul nu a inclus pacienți și nu reprezintă un studiu clinic, ci unul desfășurat exclusiv în laborator. Mai mult, majoritatea testelor au fost efectuate pe lichid lacrimal artificial, nu pe probe recoltate de la oameni.

Din acest motiv, nu se știe încă dacă senzorul va avea aceeași precizie în condiții reale și dacă rezultatele vor putea fi folosite pentru stabilirea unui diagnostic medical. În plus, performanța dispozitivului s-a diminuat în timp, ceea ce indică faptul că tehnologia trebuie perfecționată înainte de o eventuală introducere în practica medicală.

Ce ar putea însemna pentru pacienți

Dacă viitoarele studii vor confirma eficiența metodei, un astfel de test ar putea simplifica semnificativ depistarea precoce a unor boli neurologice, permițând intervenția terapeutică într-un stadiu incipient.

Numărul persoanelor diagnosticate cu Parkinson și Alzheimer este în creștere pe fondul îmbătrânirii populației, iar dezvoltarea unor teste rapide și neinvazive ar putea contribui, pe termen lung, la un diagnostic mai rapid și la reducerea presiunii asupra sistemului medical. Totuși, specialiștii atrag atenția că această tehnologie se află încă într-o etapă experimentală și nu poate fi folosită, deocamdată, în practica medicală.