Pilotul „Miracolului de pe Hudson” a fost diagnosticat cu Alzheimer

Pilotul erou care a realizat o amerizare în râul Hudson din New York în 2009, căpitanul Chesley „Sully” Sullenberger III, a fost diagnosticat cu Alzheimer, potrivit BBC.

Boala, într-un stadiu incipient

Sullenberger a transmis informația pe pe site-ul său personal. El a scris că a fost diagnosticat recent și că boala se află într-un stadiu incipient.

„Deocamdată, asta înseamnă că s-ar putea să nu-mi vină ușor un nume, să uit o poveste pe care am spus-o recent sau să nu dorm la fel de bine. Dar sunt la începutul acestei lungi călătorii”, a scris el, potrivit sursei citate.

Fostul pilot a declarat marți, într-o postare pe site-ul său, că diagnosticul său de Alzheimer „a pus la îndoială ce înseamnă să fii de folos”. De asemenea, a transmis că „răspunsul este să vorbească” despre această boală.

„De-a lungul anilor, când oamenii mă întrebau despre succesul zborului 1549, spuneam că «curajul poate fi contagios»”. Totodată, Sullenberger a scris „că în ziua aceea i-a ajutat pe toți să se unească pentru a-i scoate din acel avion cu succes”.

„Acum, avem nevoie de acest curaj pentru a lupta împotriva acestei boli. Fac acum parte dintr-o comunitate mai mare alături de mulți dintre voi și vom fi curajoși împreună”, a mai scris fostul pilot.

„Miracolul de pe Hudson”

Zborul 1549 al companiei US Airways s-a prăbușit în râul Hudson pe 15 ianuarie 2009. Ambele motoare ale acestuia au fost scoase din funcțiune, într-o coliziune cu un cârd de gâște. Incidentul a avut loc la scurt timp după decolare.

Sullenberger a efectuat o amerizare în râul Hudson din New York. Toate cele 155 de persoane aflate la bord au supraviețuit, iar evenimentul a fost denumit „Miracolul de pe Hudson”.

Gândirea rapidă și calmul lui Sullenberger au fost recunoscute pentru evitarea dezastrului, mai arată sursa.

El zbura timp de 40 de ani înainte de zborul 1549.

S-a retras din funcția de pilot un an mai târziu, în 2010. El a continuat să susțină siguranța aviației.

În 2016, aterizarea sa de urgență exemplară a fost ecranizată într-un film intitulat „Sully”, cu Tom Hanks în rol principal, potrivit aceleiași surse.