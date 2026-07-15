Iunie, cea mai sângeroasă lună pentru civilii din Ucraina de la începutul războiului

Profitând de deficitul de rachete pentru apărarea antiaeriană al Ucrainei, Rusia și-a intensificat în ultimele luni bombardamentele asupra zonelor urbane dens populate. Atacurile au fost concentrate în special asupra Kievului, relatează Euronews.

„Cel puțin 293 de civili au fost uciși și 1.990 au fost răniți în Ucraina în iunie 2026”, a transmis Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.

Acesta este cel mai ridicat bilanț înregistrat după aprilie 2022, a doua lună completă a invaziei ruse. Conflictul durează de patru ani și jumătate.

„Creșterea a fost determinată în mare măsură de atacurile cu rază lungă de acțiune ale Federației Ruse, care au afectat în principal centre urbane aflate departe de linia frontului”, precizează ONU.

Numărul deceselor civile verificate în Ucraina a fost cu 37% mai mare în primele șase luni din 2026. Bilanțul a ajuns la 1.396, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Numărul victimelor este de peste două ori mai mare decât în 2024.

Și autoritățile ruse raportează o creștere

Raportul arată că și autoritățile ruse au raportat o creștere a victimelor civile pe teritoriul Rusiei. Aceștia au menționat 250 de civili uciși în primele șase luni ale anului 2026, în creștere cu 121% față de anul precedent.

În total, ONU a înregistrat 16.431 de decese civile confirmate în Ucraina de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022. Printre victime se numără și 803 copii.

Organizația avertizează însă că numărul real este probabil mult mai mare, deoarece nu poate verifica victimele din zonele unde s-au purtat lupte intense la începutul războiului și care se află acum sub controlul Rusiei. Printre zonele necunoscute se află Mariupol și Lisiceansk, unde se crede că au murit mii de persoane.

Conflictul din Orientul Mijlociu, un factor major

În ultimele luni, Ucraina pare să fi stabilizat linia frontului. Totuși, diminuarea stocurilor de apărare antiaeriană după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu a lăsat orașele ucrainene mai vulnerabile la atacurile rusești.

Volodimir Zelenski încearcă să obțină sprijinul Statelor Unite și al aliaților europeni pentru a acoperi acest deficit.

Negocierile pentru încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial sunt, în prezent, practic blocate.