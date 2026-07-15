Poliția britanică: noi dovezi arată că Ann Widdecombe a fost victima unui atac țintit

Șeful unității naționale britanice pentru combaterea terorismului, Laurence Taylor, a declarat că este „clar” că atacul a fost unul direcționat împotriva victimei. Ancheta continuă pentru a stabili motivația și amploarea pregătirilor făcute înainte de crimă, scrie AP. Suspectul, un bărbat în vârstă de 28 de ani, rămâne în arest în baza Legii britanice privind combaterea terorismului. Aceasta permite prelungirea perioadei de detenție pentru interogatoriu până la încă o săptămână. Suspectul încă nu a fost pus oficial sub acuzare, iar identitatea sa nu a fost făcută publică.

Ancheta și-a schimbat direcția după descoperirea unor noi probe

Inițial, poliția din Devon și Cornwall anunțase că nu existau indicii care să lege cazul de terorism sau de motive politice. Ulterior, după apariția unor noi dovezi, dosarul a fost preluat de structurile specializate în combaterea terorismului. Autoritățile au precizat că suspectul a fost arestat inițial pentru omor, însă, în timpul perchezițiilor și al investigațiilor desfășurate după reținerea sa, au fost descoperite elemente care au dus la rearestarea acestuia pentru suspiciuni privind pregătirea sau instigarea unor acte de terorism.

Potrivit poliției, femeia în vârstă de 78 de ani a fost atacată în propria locuință izolată din satul Haytor, aflat la marginea Parcului Național Dartmoor, în sud-vestul Angliei. Ea ar fi trebuit să participe la un interviu televizat la scurt timp după presupusul atac, însă nu a mai răspuns, fiind găsită fără viață a doua zi. Anchetatorii nu au făcut publică, deocamdată, cauza exactă a decesului, limitându-se să precizeze că victima a suferit „răni grave”. Șeful poliției antiteroriste a descris cazul drept „un atac brutal asupra unei femei de 78 de ani, în propria locuință”.

Cine a fost Ann Widdecombe

Ann Widdecombe a fost membră a Camerei Comunelor între 1987 și 2010. Ea a ocupat inclusiv funcția de ministru responsabil pentru penitenciare în guvernul conservator condus de John Major. După retragerea din Parlament, a devenit cunoscută publicului larg prin participarea la emisiuni de televiziune precum Strictly Come Dancing și Celebrity Big Brother. Ulterior, s-a alăturat Partidului Brexit, fiind pentru scurt timp europarlamentar înainte de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. În ultimii ani, era afiliată formațiunii Reform UK și apărea frecvent în spațiul public ca purtător de mesaj al partidului. Widdecombe era cunoscută pentru pozițiile sale conservatoare ferme, inclusiv opoziția față de avort și extinderea drepturilor comunității LGBTQ+.

Asasinatul reaprinde dezbaterea privind securitatea politicienilor

Crima readuce în atenție problema securității oamenilor politici din Regatul Unit, după două asasinate violente care au șocat țara în ultimul deceniu. În 2016, deputata laburistă Jo Cox a fost împușcată și înjunghiată de un extremist de extremă dreaptă. Similar, în 2021, deputatul conservator David Amess a fost ucis într-un atac inspirat de gruparea teroristă Stat Islamic. Ancheta în cazul morții lui Ann Widdecombe este în desfășurare, iar autoritățile britanice spun că investighează toate pistele pentru a stabili motivația exactă a atacului.