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Un alt suspect a fost arestat pentru uciderea fostei parlamentare britanice Ann Widdecombe

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost arestat sub suspiciunea de uciderea lui Ann Widdecombe, a anunțat poliția. Un alt tânăr de 26 de ani a fost eliberat de poliție, sâmbătă după ce cu o zi înainte fusese arestat ca suspect.
Un alt suspect a fost arestat pentru uciderea fostei parlamentare britanice Ann Widdecombe
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
12 iul. 2026, 05:47, Știri externe
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Suspectul, un cetățean britanic alb, a fost arestat sâmbătă seara la o adresă din zona South Yorkshire și se află în custodia poliției, potrivit The Guardian .

Poliția din Devon și Cornwall a declarat: „Am fost sprijiniți de Poliția Antiteroristă din North East și South Yorkshire, care a efectuat arestarea în numele poliției din Devon și Cornwall.

Anterior, poliția a declarat că Widdecombe ar fi putut fi moartă la domiciliul ei cu aproape 24 de ore înainte ca trupul ei să fie descoperit.

Ofițerii au declarat că lucrează pe baza presupunerii că fosta politică în vârstă de 78 de ani a fost atacată miercuri în jurul orei locale 12:30.

Serviciul de ambulanță a găsit trupul neînsuflețit al lui Widdecombe în bungalow-ul ei din Haytor, Devon, joi, la ora 11:40.

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, arestat vineri în Newton Abbott, în legătură cu ancheta, a fost eliberat fără acuzații sâmbătă dimineață și nu mai face parte din anchetă.

Ca politiciană, Ann Widdecombe a fost o eurosceptică proeminentă și a susținut campania Vote Leave în timpul referendumului Brexit din 2016.

A devenit membră a Partidului Brexit din 2019 și a fost europarlamentar reprezentând sud-vestul Angliei la Bruxelles între 2019 și 2020, înainte de a se alătura partidului Reform UK al lui Nigel Farage în 2023.

De asemenea, a fost cunoscută pentru opiniile sale social-conservatoare, care includeau opoziția față de legalitatea avortului și extinderea drepturilor comunității LGBTQ+.

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