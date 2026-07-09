Tribunalul Districtual Pechersky din Kiev l-a arestat preventiv pe fostul ofițer SBU, Vitaliy Jikovici, fără drept de cauțiune, anunță presa ucraineană. Acesta este suspectat de uciderea Anastasiei Berezovskaya, în vârstă de 39 de ani, care era căutată de Interpol pentru tentativa de omor asupra omului de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, aflat sub sancțiuni, în Monaco.

Procurorul a declarat în ședința de judecată că, potrivit anchetei , Anastasia Berezovskaia, suspectată de tentativa de asasinat asupra omului de afaceri ucrainean sancționat Vadim Ermolaev în Monaco, a fost ucisă pe 3 iulie lângă satul Iurov din regiunea Kiev de către Vladislav Reut și complicele său, Vitali Jikovici.

Avocatul a solicitat o măsură preventivă alternativă pentru clientul său: arest la domiciliu pe o perioadă de 24 de ore, cu utilizarea unei brățări electronice. El a mai spus că Jikovici a fost membru al Sectorului Drept, a servit în poliție și a fost, de asemenea, angajat al Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Potrivit Parchetului ucrainean din cadrul organelor de drept, Berezovskaia s-a aflat în afara Ucrainei în perioada 22 martie 2025 – 1 iulie 2026 .

Cum ar fi fost ucisă atacatoarea de ofițerul SBU?

Vladislav Reut, unul dintre suspecții în uciderea Anastasiei Berezovskaia, suspectată de tentativă de asasinat în Monaco asupra omului de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, a povestit în instanță cum a fost ucisă atacatoarea cu patru focuri de armă care fost trase de complicele său, Vitali Jikovici.

„Sunt obligat să neg participarea mea la comiterea în comun a acestei crime. Conform mărturiei mele anterioare, care a fost deja înregistrată pe video (în timpul acțiunilor preliminare de investigație – ed.), am primit într-adevăr un telefon de la Jikovici pe 3 iulie, rugându-mă să-l iau de la cafenea… și să mă întâlnesc cu cetățeanca Anastasia Berezovskaia, care deja se deplasa din Jitomir spre Kiev.”

„Când am ajuns, Jikovici a spus că Berezovskaia trebuia ascunsă, deoarece circumstanțele unui alt caz și acțiunile unor terțe părți reprezentau o amenințare pentru ea”, a spus el.

„Nu aveam cunoștință de nicio intenție de a o ucide (din partea lui Jikovici – ed.)”, a spus Reut.

Inculpatul a mărturisit că, în timpul călătoriei la Berezovskaia, Jikovici a scos din rucsac un pistol Makarov cu amortizor atașat, un mâner modificat și o țeavă perforată. Reut ar fi insistat ca Berezovskaia să fie ascunsă o vreme, dar nu ucisă. Jikovici, conform mărturiei sale, l-a asigurat că arma era destinată să o intimideze pe Berezovskaia dacă ar începe să intre în panică.

„Berezovskaia se comporta foarte nervos… Jikovici i-a spus: «Nu-ți face griji, te vom ascunde în timp ce îți procesăm noile documente, vei fi într-un loc sigur»… La instrucțiunile lui Jikovici, am ieșit de pe șosea și ne-am îndreptat spre o zonă împădurită. Jikovici mi-a ordonat să opresc și să cobor din mașină. Berezovskaia a coborât prima, urmată de Jikovici.”

Mi-a ordonat să-i urmez, dându-mi arma. Am obiectat, dar el a insistat. După aceea, Jikovici a distras-o pe Anastasia, calmând-o cu diverse fraze… în timp ce se uita simultan la mine și îmi făcea semn să „o împușc”, a spus Reut.

„Am refuzat să o fac. Nici măcar nu am îndreptat arma spre ea. Mergeam la aproximativ un metru distanță de el, cu o distanță de un braț. Apoi, Jikovici «și-a pierdut stăpânirea de sine», mi-a luat arma din mână și, stând în spatele Berezovskaiei, a tras primul foc în ceafa ei. A căzut. El a tras al doilea foc în trunchiul ei în timp ce stătea întinsă”, a spus suspectul.

În total, potrivit acestuia, Jikovici a împușcat-o pe Berezovskaia de patru ori. Ulterior, i-a ordonat lui Reut să sape o groapă în pădure, lucru pe care l-a și făcut. Jikovici însuși a percheziționat victima, luând două telefoane mobile, un ceas, o brichetă și un portofel cu documente.

Reut a continuat spunând că el și Jikovic s-au dus la lac, unde au aruncat toate lucrurile și armele ei. El a spus că Jikovic l-a amenințat că, dacă i se întâmplă ceva, „tu și părinții tăi veți fi următorii”.

Reut a declarat că se temea pentru viața sa și, prin urmare, „nu le-a spus anchetatorilor întregul adevăr imediat în timpul primelor percheziții”.

„Nu știam unde se afla Jikovici sau dacă fusese reținut, așa că mi-era teamă de represalii. Prin urmare, mi-am asumat întreaga responsabilitate”, a spus el, adăugând că este pregătit să depună mărturie completă sub controlul poligrafului.

„Da, am ucis oameni, dar a fost într-un război — distrugeam inamicul, îmi apăram țara (am depus jurământul acum 30 de ani). Nu aveam niciun motiv să ucid o femeie neînarmată.”

„Dar Jikovici avea un motiv. Anastasia Berezovskaia a fost martoră într-un alt proces penal al său și ar fi putut depune mărturie împotriva lui. El însuși mi-a spus că intenționa să facă acest lucru”, a spus el.

Atentatul cu bombă de la Monaco

Pe 29 iunie, în jurul orei 21:00, o explozie la Monaco a rănit trei persoane, dintre care două au fost grav rănite. Rapoartele din presă i-au identificat pe victime ca fiind omul de afaceri ucrainean sancționat, Yermolaev, și familia sa.

În urma exploziei, a fost lansată o căutare la scară largă pentru suspectul care a plantat explozibilii – bărbatul ar fi fost filmat de camerele de supraveghere. Se credea că fugise în Franța. Jurnaliștii au descoperit ulterior că suspectul era o femeie care s-ar fi putut da drept bărbat.

Agențiile media au relatat că anchetatorii din Monaco iau în considerare implicarea SBU în tentativa de asasinat a lui Yermolaev .

Pe 3 iulie, Interpol a plasat-o pe cetățeana ucraineană, în vârstă de 39 de ani, Anastasia Berezovskaya, pe lista persoanelor căutate internațional. Potrivit forțelor de ordine din Monaco, aceasta era suspectată de plantarea unui dispozitiv exploziv care l-a rănit grav pe omul de afaceri ucrainean sancționat, Vadim Yermolaev, și familia acestuia.

Poliția Națională, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Direcția Principală de Informații (GUR) și Parchetul General (OGP) au reținut două persoane sub suspiciunea de ucidere a unei femei căutate de Interpol.

Anchetatorii cred că acești bărbați sunt probabil implicați și în tentativa de omor asupra omului de afaceri ucrainean din Monaco, având în vedere că susțin că dovezi că aceștia au transferat în mod repetat fonduri în conturile bancare și criptomonede.