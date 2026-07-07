Răsturnare în cazul atentatului cu bombă din Monaco: principala suspectă, găsită moartă lângă Kiev. Un ofițer de informații, reținut

Anastasiia Berezovska, o ucraineancă în vârstă de 39 de ani căutată internațional, ar fi fost găsită luni seara, 6 iulie, în jurul orei 23:00, în regiunea Kiev, potrivit informațiilor publicate de Le Figaro, care citează surse din presa și structurile de securitate ucrainene.

Corpul femeii fusese îngropat, iar primele informații indică faptul că aceasta ar fi putut fi împușcată. Cauza exactă a morții urmează însă să fie stabilită în urma unei expertize medico-legale.

Până la momentul publicării informației, autoritățile ucrainene nu anunțaseră oficial identitatea persoanelor reținute și nici circumstanțele în care a murit principala suspectă.

Un ofițer activ al informațiilor militare, printre suspecți

Două persoane ar fi fost reținute în legătură cu acest caz. Una dintre ele ar fi un ofițer activ al Direcției Principale de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării, cunoscută sub acronimul HUR, iar cealaltă ar fi un fost angajat al structurilor de aplicare a legii.

Nu este clar, pentru moment, dacă cei doi sunt suspectați că au participat direct la organizarea atentatului, că au ajutat-o pe Berezovska să ajungă în Ucraina sau că ar avea legătură cu moartea acesteia.

Noile informații amplifică misterul din jurul unui atac pe care anchetatorii din Monaco îl considerau deja prea sofisticat pentru a fi fost organizat de o singură persoană.

Procurorul adjunct din Monaco, Morgan Raymond, declara anterior că modul de construire și de detonare a dispozitivului indica existența unor posibili complici sau chiar a unei persoane care ar fi comandat atacul.

Bombă detonată când omul de afaceri a ajuns acasă

Atentatul a avut loc în seara de 29 iunie, la intrarea într-un imobil situat pe strada Révérend-Père-Louis-Frolla din Monaco.

Potrivit anchetatorilor, o persoană a amplasat un dispozitiv exploziv în fața clădirii. Bomba a fost detonată de la distanță în momentul în care Vadim Yermolaiev, partenera sa și un băiat de 13 ani au ajuns la intrare.

Toate cele trei persoane au fost rănite. Femeia se afla în stare critică, în timp ce starea omului de afaceri nu mai era considerată ulterior critică. Autoritățile din Monaco nu au confirmat public numele victimelor, însă acestea au fost identificate de Reuters și de presa franceză drept Yermolaiev și apropiați ai acestuia.

Alte două persoane aflate în apropierea clădirii au suferit răni ușoare, potrivit procurorilor.

Suspecta s-ar fi deghizat în bărbat

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arătau inițial o persoană corpolentă, îmbrăcată cu haine bărbătești și purtând o pălărie neagră. Anchetatorii au crezut inițial că autorul atacului era un bărbat.

Analizarea înregistrărilor din zilele precedente și declarația unui martor au condus însă la identificarea Anastasiiei Berezovska. Femeia ar fi supravegheat zona timp de mai multe zile și ar fi apărut într-una dintre filmări cu părul lung la vedere.

Interpol a emis la 3 iulie o notificare roșie pe numele său. Berezovska era căutată pentru tentativă de omor, amplasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public și participarea la o asociere infracțională. În documentul Interpol era descrisă drept vorbitoare de limba germană, cu părul închis la culoare și cu un posibil tatuaj reprezentând un șarpe pe brațul drept.

Traseul fugii, reconstituit prin mai multe țări europene

După explozie, suspecta ar fi părăsit Monaco pe jos și ar fi intrat în Franța. Ulterior, ar fi folosit o mașină închiriată în Germania pentru a traversa Italia și alte state europene, înainte de a reveni în zona Frankfurt.

Poliția germană a percheziționat locuința închiriată de femeie în apropiere de Frankfurt, precum și autoturismul folosit de aceasta. Anchetatorii germani au anunțat că au ridicat mai multe probe care urmau să fie transmise autorităților din Monaco.

Nu este clar cum a ajuns Berezovska ulterior în Ucraina și nici dacă a călătorit singură. Descoperirea corpului său lângă Kiev sugerează că femeia a reușit să părăsească Germania înainte ca autoritățile să o localizeze.

Cine este Vadim Yermolaiev

Vadim Yermolaiev, în vârstă de 58 de ani, este un om de afaceri originar din orașul ucrainean Dnipro, cunoscut în special pentru investițiile sale în domeniul imobiliar.

El a renunțat la cetățenia ucraineană și a obținut cetățenia cipriotă. În decembrie 2023, autoritățile de la Kiev au impus sancțiuni împotriva sa, invocând legăturile afacerilor sale cu teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv continuarea unor activități comerciale în Crimeea anexată ilegal în 2014.

Omul de afaceri locuiește de mai mulți ani în Monaco. Anchetatorii nu au anunțat oficial mobilul atentatului și analizează atât ipoteza unor reglări de conturi, cât și posibilitatea implicării unei rețele mai extinse.