Cine este în spatele atentatului din Monaco? Procurorii anunță identificarea unui suspect

„A fost emis un mandat de arestare pe numele suspectului, care va face obiectul unei alerte roșii Interpol începând din această seară”, a adăugat Parchetul, potrivit Euronews.

Anunțul vine după ce autoritățile au comunicat miercuri că o persoană a fost arestată, dar eliberată ulterior, în timp ce ancheta privind explozia continua „foarte activ”.

Într-o declarație a procurorului general al principatului mediteranean se precizează că persoana în cauză este un cetățean străin și a fost reținută în Monaco miercuri dimineață.

Aceasta a fost ținută în custodia poliției „deoarece s-au considerat necesare verificări suplimentare” înainte de a fi eliberată în cursul după-amiezii, se menționează în comunicat, fără a se oferi însă informații suplimentare despre persoana respectivă sau despre motivul pentru care a stârnit suspiciuni.

Explozia de la intrarea într-un bloc de apartamente a avut loc luni seara. Autoritățile nu au identificat niciuna dintre persoanele rănite, dar au precizat că era vorba de o familie și că acestea păreau să fi fost vizate în mod specific.

Presa l-a identificat pe magnatul ucrainean din domeniul construcțiilor, Vadim Iermolaiev, printre cei răniți.

Acesta a declarat că a renunțat la cetățenia ucraineană în urmă cu aproape un deceniu și că a fost vizat de sancțiuni ucrainene în 2023 din cauza legăturilor sale cu Rusia. Au mai fost răniți o femeie și un copil.

Declarația procuraturii precizează că copilul a fost audiat în Franța, dar că celelalte două victime nu se află încă într-o stare care să permită interogarea lor. Una dintre ele este rănită grav, iar viața sa rămâne în pericol, se menționează în comunicat.

Explozia a fost descrisă ca o tentativă de asasinat, iar autoritățile franceze oferă sprijin în cadrul anchetei. Se menționează că analiza dispozitivului exploziv și eforturile de identificare a autorului atentatului sunt în curs de desfășurare.