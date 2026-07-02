Prima pagină » Știri externe » Cine este în spatele atentatului din Monaco? Procurorii anunță identificarea unui suspect

Cine este în spatele atentatului din Monaco? Procurorii anunță identificarea unui suspect

A fost identificat un suspect în cadrul anchetei privind atentatul cu colet-bombă care a rănit grav un multimilionar de origine ucraineană, supus sancțiunilor, și alte două persoane în Monaco, a anunțat joi Parchetul Principatului.
Cine este în spatele atentatului din Monaco? Procurorii anunță identificarea unui suspect
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iul. 2026, 23:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„A fost emis un mandat de arestare pe numele suspectului, care va face obiectul unei alerte roșii Interpol începând din această seară”, a adăugat Parchetul, potrivit Euronews.

Anunțul vine după ce autoritățile au comunicat miercuri că o persoană a fost arestată, dar eliberată ulterior, în timp ce ancheta privind explozia continua „foarte activ”.

Într-o declarație a procurorului general al principatului mediteranean se precizează că persoana în cauză este un cetățean străin și a fost reținută în Monaco miercuri dimineață.

Aceasta a fost ținută în custodia poliției „deoarece s-au considerat necesare verificări suplimentare” înainte de a fi eliberată în cursul după-amiezii, se menționează în comunicat, fără a se oferi însă informații suplimentare despre persoana respectivă sau despre motivul pentru care a stârnit suspiciuni.

Explozia de la intrarea într-un bloc de apartamente a avut loc luni seara. Autoritățile nu au identificat niciuna dintre persoanele rănite, dar au precizat că era vorba de o familie și că acestea păreau să fi fost vizate în mod specific.

Presa l-a identificat pe magnatul ucrainean din domeniul construcțiilor, Vadim Iermolaiev, printre cei răniți.

Acesta a declarat că a renunțat la cetățenia ucraineană în urmă cu aproape un deceniu și că a fost vizat de sancțiuni ucrainene în 2023 din cauza legăturilor sale cu Rusia. Au mai fost răniți o femeie și un copil.

Declarația procuraturii precizează că copilul a fost audiat în Franța, dar că celelalte două victime nu se află încă într-o stare care să permită interogarea lor. Una dintre ele este rănită grav, iar viața sa rămâne în pericol, se menționează în comunicat.

Explozia a fost descrisă ca o tentativă de asasinat, iar autoritățile franceze oferă sprijin în cadrul anchetei. Se menționează că analiza dispozitivului exploziv și eforturile de identificare a autorului atentatului sunt în curs de desfășurare.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da