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Explozie puternică în Monaco. Cel puțin trei răniți, doi în stare gravă. Un bărbat este căutat. UPDATE: Atacul l-ar fi vizat pe Vadim Iermolaiev, controversatul milionar ucrainean cu afaceri în Crimeea

O explozie puternică a avut loc luni seară în fața unui imobil rezidențial din Principatul Monaco, în apropierea frontierei cu Franța. Cel puțin trei persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă, potrivit autorităților monegasce citate de Le Figaro.
Explozie puternică în Monaco. Cel puțin trei răniți, doi în stare gravă. Un bărbat este căutat. UPDATE: Atacul l-ar fi vizat pe Vadim Iermolaiev, controversatul milionar ucrainean cu afaceri în Crimeea
Gabriel Negreanu
29 iun. 2026, 01:23, Știri externe
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UPTADE A doua victimă a exploziei este partenera oligarhului Vadim Ermolaev

A doua victimă a exploziei din Monaco este partenera oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev, potrivit unei surse apropiate anchetei, citată de BFMTV.

UPDATE Victimele sunt de origine ucraineană, a declarat poliția franceză pentru BFMTV.

Omul de afaceri Vadim Iermolaiev ar fi fost ținta exploziei din Monaco.

Vadim Iermolaiev este un om de afaceri originar din Dnipro, considerat ani la rând unul dintre cei mai bogați antreprenori ucraineni.

Înainte de războiul la scară largă declanșat de Rusia, Forbes Ukraine îi estima averea la aproximativ 220 de milioane de dolari, în 2021. Focus îl plasase în 2020 pe locul 23 în clasamentul celor mai bogați ucraineni, cu interese în industria alimentară, procesare și industrie.

În decembrie 2023, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a impus sancțiuni împotriva lui Iermolaiev pentru zece ani. Măsurile au vizat și companii asociate cu el, inclusiv entități offshore din Cipru și Insulele Virgine Britanice și compania „Alef-Vinal-Krym”, activă în Crimeea.

Ministrul de stat al Principatului Monaco, Christophe Mirmand, afirmă că este „probabil vorba de un atac” în urma exploziei care a avut loc în Monaco.

Știre inițială

Deflagrația s-a produs cu puțin înainte de ora locală 21.00, pe rue Révérend Père Louis Frolla, o stradă aflată de-a lungul graniței cu Franța, în apropiere de localitatea Beausoleil.

Potrivit primelor informații din anchetă, explozia ar fi fost provocată de un „act rău intenționat”, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului din Monaco. Autoritățile nu au anunțat deocamdată o încadrare oficială a faptei.

Anchetatorii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Un individ ar fi fost filmat în timp ce lăsa un rucsac în fața ușii de intrare a imobilului, chiar în momentul în care alte persoane intrau în clădire. După aceea, bărbatul ar fi fugit pe jos în direcția orașului francez Beausoleil.

Forțele de securitate și echipajele de intervenție au fost mobilizate în zonă, iar autoritățile încearcă să îl identifice și să îl prindă pe suspect. Orașul-stat este în prezent blocat circulația fiind restricționată în majoritatea arterelor importante.

 

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Primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, a reacționat pe X și a vorbit despre un „atentat”, calificând incidentul drept o „tragedie”. „Gânduri pentru victime, familiile lor și poporul monegasc. Sprijin total pentru forțele de securitate și serviciile de urgență mobilizate”, a transmis acesta.

Bilanțul victimelor este provizoriu, iar ancheta este în desfășurare.

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