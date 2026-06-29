Atacul cu bombă din Monaco l-ar fi vizat pe Vadim Iermolaiev, oligarhul ucrainean sancționat de Kiev pentru afaceri în Crimeea ocupată

Deflagrația a avut loc puțin înainte de ora locală 21.00, pe rue Révérend-Père-Louis-Frolla, într-o zonă rezidențială aflată în apropierea frontierei cu Franța. Potrivit presei franceze, un bărbat ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce punea un rucsac în fața intrării unui imobil, chiar în momentul în care mai multe persoane intrau în clădire. Suspectul ar fi fugit apoi pe jos în direcția localității franceze Beausoleil.

Explozia a rănit trei persoane, dintre care două se află în stare gravă. Victimele ar fi membri ai aceleiași familii ucrainene: doi adulți, aflați în stare critică, și un minor, a cărui stare ar fi stabilă. Surse citate de presa franceză au indicat că unul dintre adulții răniți ar fi un oligarh ucrainean.

Oligarhul ar fi Vadim Iermolaiev

Vadim Iermolaiev este un om de afaceri născut în 1968 la Dnipro. El este fondatorul grupului Alef, cu interese în imobiliare, agricultură, industrie, producția de alcool, materiale de construcții și alte domenii. În Ucraina, Iermolaiev este cunoscut mai ales ca unul dintre marii dezvoltatori ai orașului Dnipro, fiind asociat cu proiecte precum Most-City, Cascade Plaza, Bosfor, Enigma, Prisma și complexul Brama.

Forbes Ukraine îi estima averea la aproximativ 220 de milioane de dolari în 2021. Publicația Focus îl plasa în 2020 pe locul 23 în clasamentul celor mai bogați ucraineni.

Profilul său este însă unul controversat. Iermolaiev a declarat anterior că din 2017 are doar pașaport cipriot. Numele său a apărut și în investigația jurnalistică „Batalionul Monaco”, despre oameni de afaceri și politicieni ucraineni aflați pe Coasta de Azur după începutul invaziei ruse la scară largă.

Sancționat de Ucraina

Cea mai sensibilă controversă vizează legăturile cu afaceri din Crimeea ocupată de Rusia. În decembrie 2023, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a impus sancțiuni împotriva lui Vadim Iermolaiev pentru o perioadă de zece ani. Presa ucraineană a relatat că măsurile au vizat inclusiv companii asociate cu el și cu businessul Alef-Vinal-Krym, activ în Crimeea.

Potrivit investigațiilor jurnalistice ucrainene, după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, o parte a businessului Alef-Vinal ar fi fost reînregistrată conform legislației ruse. Jurnaliștii au scris că aceste companii ar fi continuat să funcționeze în peninsula ocupată și ar fi plătit taxe către bugetul Federației Ruse.

Iermolaiev a respins acuzațiile. Într-un interviu acordat RBC-Ucraina în 2024, omul de afaceri a declarat că nu deține și nu administrează nicio afacere în Crimeea, că nu a avut active în „statul agresor” și că activele sale din peninsulă au fost, de fapt, pierdute după anexarea Crimeei. El a spus că a fost investitor în trei întreprinderi de vin și coniac înainte de anexare, dar că acestea ar fi fost preluate de Rusia și că relația cu managementul local s-ar fi rupt după presiuni ale autorităților de ocupație.

Pe de altă parte, autoritățile și presa ucraineană au invocat tocmai activitatea acestor companii din Crimeea ca motiv al sancțiunilor. Potrivit Hromadske, SBU a susținut că Iermolaiev ar fi folosit persoane interpuse pentru reînregistrarea unor afaceri în Crimeea conform legislației ruse și că aceste afaceri ar fi plătit taxe către bugetul Federației Ruse.